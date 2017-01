La Oficina de Género de la Comuna amplió sus servicios a las víctimas de violencia

03/01/2017 -

A poco más de un año de haber sido creada dentro del ámbito municipal de La Banda, la Oficina de Género dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias amplió los servicios destinados especialmente a las víctimas de violencia de género, tomando como punto de partida la gran cantidad de casos que se registran a diario.

En este sentido, la responsable del área, Florencia Ledesma, citó como referencia que Santiago del Estero es la provincia con la tasa más alta de femicidios, ya que duplica la media nacional con casi tres asesinatos cada cien mil mujeres.

Ante esto, la gestión que encabeza el intendente Pablo Mirolo tomó la decisión política de trabajar institucionalmente a favor de este fenómeno social que genera mucha preocupación.

Entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, en la Oficina de Género se recibieron 30 exposiciones donde la violencia se presentaba en sus diferentes tipos: psicológica, física, económica y sexual. De diez situaciones de violencia registradas, en cinco el agresor es su pareja actual, cuatro su ex pareja, y uno es un familiar cercano. Generalmente el agresor no convive con la víctima y agrede no sólo a la mujer, sino también grupo social y familiar cercano. Las causas en su mayoría son problemas familiares, falta de dinero, celos, falta de trabajo y problemas de adicciones.

Donde el hombre toma poder sobre la mujer. El promedio de edades de las exposiciones recibidas en la oficina oscilan entre 16 a 60 años. Servicios Para abordar la problemática, la Oficina de Género cuenta con un equipo de profesionales y un gabinete interdisciplinario que brinda contención, seguimiento y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, mediante un informe socio ambiental, económico y psicológico, articulando a su vez con las diferentes oficinas (Niñez, Adolescencia y Familia, Discapacidad y Trabajo Social), ya que en su mayoría se ve afectado el grupo familiar y social de la víctima.

A su vez se busca integrar a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia a los talleres que son dictados desde la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias, un espacio de distracción, esparcimiento y aprendizaje.