Sainz y Al Attiyah saben que lo que viene no será fácil

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot 3008 DKR), cuarto en la primera etapa de coches del Dakar, declaró que se ha "defendido bien" en una especial que "no era favorable a las características" de su coche.

"Estoy contento de cómo he hecho la especial, un tramo cronometrado (de 39 kilómetros) que no era favorable a las características de nuestro coche", dijo el madrileño.

"Era del estilo de rallys del Mundial. A pesar de ello nos hemos defendido bien y esto ni ha empezado todavía", agregó.

Sainz fue cuarto, a 33 segundos del ganador, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), quien a su vez, dijo: "Alcancé a Stéphane bastante rápido en la especial, pero a unos doce kilómetros de meta hemos empezado a oler a humo y hasta hemos visto un poco de fuego en el lado de Matthieu. Hemos reducido la velocidad para acabar la etapa y ya en la meta lo hemos podido apagar. Ahora Giniel nos remolcó para salir y vamos a ver qué hacemos. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Espero que no sea nada del motor, porque he visto que hemos perdido aceite. En estas circunstancias, he hecho el mejor tiempo. Lo que me preocupa es ver si podemos arreglar el problema".