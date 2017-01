Fotos Todo gira en torno a ella: "Pampita" es la sensación de la temporada en Punta

-

Todo el mundo, famosos y turistas que se encuentran en Punta del Este hablan de ella, y están pendiente de su movida en la costa.

Y a ella le encanta, porque cuando no la ven disfrutando del sol y la playa, ella misma se encarga de alimentar a sus seguidores con sus fotos y ocurrencias a través de Instagram.

Ya se cruzó en la playa con Ivana Figueiras, además está cerca de Nicole Neumann y Fabián ‘Poroto’ Cubero, y tiene a Pico Mónaco en su casa. Con todo ello se divierte y disfruta de sus vacaciones con todos los condimentos.

Con "Pico"

La ex jurado del "Bailando" no dudó en subir un video donde abiertamente dice: "Este chico me mata". Divertido, simpático, seductor, superfachero, Pico es la pareja ideal para Pampita por estos días. Pico ante este videíto le contestó con humor y la ‘amenazó’: "La venganza será terrible!!! Tic tac tic tac", escribió.

Claro que ella no le va en saga y por estas horas sigue haciendo producciones cada día en Punta del Este adonde se quedará hasta mediados de mes, cuando se volverá a reunir con sus hijos, ahora con su padre, Benjamín Vicuña, en Chile.

Fotos hot

Pampita y "Pico" disfrutan de su romance casi como adolescentes, rodeados de amigos. En un alto en una producción de fotos para una revista, la modelo tomó su celular y junto al mar dejó unas postales que destacan la belleza del mar y la suya.

Pero Pampita mostró un poquito de más... aunque no le molestó y subió su foto a su Instagram. Hace unos días también, lejos de esconderse ante las cámaras, los dos mostraron sus lomazos al sol en Uruguay. Fue el tenista, quien había publicado en su cuenta de Instagram una foto junto a su hermosa novia y un amigo en la playa. En la postal se los puede ver a ambos con sus mallas, gorras y anteojos de sol. Y en algunas oportunidades, también entrenando.