Fotos Carmen cree que este año, Fede y Laurita se casarán y tendrán un hijo

03/01/2017 -

Tal como estaba previsto, Laura Fernández comenzó su temporada en la televisión.

En su debut como panelista de "Los ángeles de la mañana", la rubia tuvo la difícil tarea de debutar con un móvil desde Villa Carlos Paz, ni más ni menos que con Carmen Barbieri.

Al peso artístico de la capocómica y productora, se suma un detalle no menor: es la mamá de Fede Bal, con quien se sabe, la vinculan sentimentalmente desde hace muchos meses.

En un momento de la nota, los roles se invirtieron, y la actriz le preguntó a la compañera de su hijo en el certamen de Showmatch si iban a aceptar la propuesta de Tinelli para estar en el Bailando 2017.

Fue una sopresa para la bailarina pero respondió con altura. "Siempre es un placer trabajar con Marcelo y en el show número 1, pero siempre pensamos qué podemos ofrecer de nuevo en un tercer año consecutivo. No queremos aburrir tampoco. Lo charlamos con Fede (Bal) y Mati (Napp, el coach) porque el grupo no se disolvió y tenemos ganas", admitió Laura, aclarando su compromiso profesional y sus ganas de volver.

"En el primer año fueron compañeros, en el segundo estuvo la duda y al tercero tienen que ir como novios", le propuso Ángel de Brito durante el móvil que realizó desde la Villa. "Tengo tantas cosas por decir. Me encantaría rematar, pero mi hijo después se enoja. Bueno... el tercer año se casan, queda embarazada Laurita y listo", predijo Carmen para sorpresa de todos y para poner incómoda a la bailarina.

Asombro

Acto seguido, se vio a la flamante panelista sin poder creer lo que escuchaba, poniéndose de pie y haciendo el amague de abandonar el programa. "Este chiste me cuesta una semana sin hablar con mi hijo. Llamalo y decile que fue una humorada, un chiste", le pidió finalmente Carmen a Laurita. Habrá que esperar que Fede Bal salga a contestar a su madre, aunque muchas veces, prefiere no seguirle el juego para no generar mayores rumores.