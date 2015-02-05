CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Enero 2017

A LAS 17.45 LOS SIMPSONS

Hoy 21:51 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 PRIMERA EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASí

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

00.00 CASO CERRADO, SIN CENSURA

01.00 UPLAY

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO AMERICANO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA PREVIA DE BENDITA

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

18.00 GENERACIÓN TIERRA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

22.00 EL PUNTO ROJO

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 ESPOSA JOVEN

18.45 SARAS Y KUMUD

19.15 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

 


CANAL 14 

12.00 QUIEN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 CIRCUITO ARGENTINO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 CICLO DE COLECCIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 PUNTO LÍMITES

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 PAISANOS

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 LA TOCATA


CANAL 4

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.43 SUPERMAN. BRAINIAC ATACA

09.18 EL AGUADOR

11.06 LA VIDA SEGÚN GRETA

12.58 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS

13.17 LA TEMPORADA DEL HURACÁN

15.26 UNA BUENA MENTIRA

17.42 FIREWALL

19.53 LA CASA DE AL LADO

22.00 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

TCM

07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.25 KARATE KID

12.40 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL

14.20 EL SANTO

16.30 REINAS O REYES

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 HARRY ‘EL SUCIO’

22.25 TERROR A BORDO

TNT

08.45 LAS AVENTURAS DE TINTÍN. EL SECRETO DEL UNICORNIO

10.33 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

12.15 OZ. EL PODEROSO

14.30 LA PERLA DEL DRAGÓN

16.09 TRANSFORMERS

18.38 PUNTOS DE VISTA

20.10 DOS LOCOS EN PATRULLA

22.00 TRANSFORMERS

00.30 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

SPACE

08.58 LUCES ROJAS

11.02 TROYA

13.56 ROBIN HOOD

16.28 IDENTIDAD DESCONOCIDA

18.36 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE BATALLA

20.27 BLINDSIDED

22.00 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES

CINECANAL

09.00 FERIADOS EN FAMILIA

10.45 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

12.55 UN DESMADRE DE VIAJE

14.35 LA FAMILIA BÉLIER

16.25 UN LOCO ANDA SUELTO

18.00 DIEZ AÑOS

19.50 EL VIAJE MÁS LARGO

22.00 PALO ALTO

23.40 LOVELACE. GARGANTA PROFUNDA

SONY

08.00 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 THE FOSTERS

15.00 THE FOSTERS

16.00 THE FOSTERS

17.00 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 CÓDIGO NEGRO

21.00 CÓDIGO NEGRO

22.00 CÓDIGO NEGRO

A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30, “EL CIUDADANO ILUSTRE”, PELÍCULA CON OSCAR MARTÍNEZ, DADY BRIEVA Y ANDREA FRIGERIO; Y A LAS 22.30, “GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR”, CON NATALIA OREIRO.

LA PROGRAMACIÓN SE REPETIRÁ MAÑANA. LA ENTRADA GENERAL ES DE $30.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 5, A LAS 22.30, STANDARS & MUSICA ARGENTINA, CON MARIO VARAS LEDESMA (PIANO), DIEGO ABDALA (VOZ) Y JORGE SUÁREZ (GUITARRA).

OLD LIONS

(ALSINA Y COSTANERA)

+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

+SÁBADO 7, “LA NOCHE DE LOS GRANDES” JUNTOS POR PRIMERA VEZ: BETO ORLANDO, LOS LINCES, JUAN “CORAZÓN” RAMÓN Y LOS MOROS.

CINES

SUNSTAR

SING VEN Y CANTA (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

02/01 AL 04/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)

DOCTOR STRANGER (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 17:00 (Cast)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 19:30 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:15 (Subt)

TROLLS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

02/01 - 04/01- 16:10 (Cast)

SING VEN Y CANTA (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

02/01 - 04/01- 18:10 (Cast) 20:20 (Cast)

LA LLEGADA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

02/01 - 04/01- 22:45 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

02/01 - 04/01- 16:30 (Cast)

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)

HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)

02/01 - 04/01- 18:30 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):

COMEDIA, (SAM13)

02/01 - 04/01- 20:35 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D):

AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)

02/01 - 04/01- 17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA (2D):

TERROR, (SAM13)

02/01 - 04/01- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):

SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)

02/01 - 04/01 22:15 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D APTA 13 AÑOS

18:20- (TODOS LOS DÍAS)


PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:10 (TODOS LOS DÍAS)


SING ¡VEN Y CANTA! 3D ATP ESTRENO 18:10 (TODOS LOS DÍAS)


SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTR.

17:10-20:40 (TODOS LOS DÍAS)


PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)


LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS

22:30 (TODOS LOS DÍAS)


ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

19:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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