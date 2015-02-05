CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Enero 2017
A LAS 17.45 LOS SIMPSONS
Por El Liberal
Hoy 21:51 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 PRIMERA EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASí
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
00.00 CASO CERRADO, SIN CENSURA
01.00 UPLAY
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO AMERICANO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA PREVIA DE BENDITA
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
18.00 GENERACIÓN TIERRA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
22.00 EL PUNTO ROJO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 ESPOSA JOVEN
18.45 SARAS Y KUMUD
19.15 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
CANAL 14
12.00 QUIEN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASION POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 CIRCUITO ARGENTINO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.30 CICLO DE COLECCIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 PUNTO LÍMITES
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 PAISANOS
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 LA TOCATA
CANAL 4
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.43 SUPERMAN. BRAINIAC ATACA
09.18 EL AGUADOR
11.06 LA VIDA SEGÚN GRETA
12.58 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS
13.17 LA TEMPORADA DEL HURACÁN
15.26 UNA BUENA MENTIRA
17.42 FIREWALL
19.53 LA CASA DE AL LADO
22.00 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
TCM
07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.25 KARATE KID
12.40 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL
14.20 EL SANTO
16.30 REINAS O REYES
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 HARRY ‘EL SUCIO’
22.25 TERROR A BORDO
TNT
08.45 LAS AVENTURAS DE TINTÍN. EL SECRETO DEL UNICORNIO
10.33 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
12.15 OZ. EL PODEROSO
14.30 LA PERLA DEL DRAGÓN
16.09 TRANSFORMERS
18.38 PUNTOS DE VISTA
20.10 DOS LOCOS EN PATRULLA
22.00 TRANSFORMERS
00.30 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
SPACE
08.58 LUCES ROJAS
11.02 TROYA
13.56 ROBIN HOOD
16.28 IDENTIDAD DESCONOCIDA
18.36 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE BATALLA
20.27 BLINDSIDED
22.00 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES
CINECANAL
09.00 FERIADOS EN FAMILIA
10.45 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
12.55 UN DESMADRE DE VIAJE
14.35 LA FAMILIA BÉLIER
16.25 UN LOCO ANDA SUELTO
18.00 DIEZ AÑOS
19.50 EL VIAJE MÁS LARGO
22.00 PALO ALTO
23.40 LOVELACE. GARGANTA PROFUNDA
SONY
08.00 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
15.00 THE FOSTERS
16.00 THE FOSTERS
17.00 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CÓDIGO NEGRO
21.00 CÓDIGO NEGRO
22.00 CÓDIGO NEGRO
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30, “EL CIUDADANO ILUSTRE”, PELÍCULA CON OSCAR MARTÍNEZ, DADY BRIEVA Y ANDREA FRIGERIO; Y A LAS 22.30, “GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR”, CON NATALIA OREIRO.
LA PROGRAMACIÓN SE REPETIRÁ MAÑANA. LA ENTRADA GENERAL ES DE $30.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+JUEVES 5, A LAS 22.30, STANDARS & MUSICA ARGENTINA, CON MARIO VARAS LEDESMA (PIANO), DIEGO ABDALA (VOZ) Y JORGE SUÁREZ (GUITARRA).
OLD LIONS
(ALSINA Y COSTANERA)
+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
+SÁBADO 7, “LA NOCHE DE LOS GRANDES” JUNTOS POR PRIMERA VEZ: BETO ORLANDO, LOS LINCES, JUAN “CORAZÓN” RAMÓN Y LOS MOROS.
CINES
SUNSTAR
SING VEN Y CANTA (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
02/01 AL 04/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)
DOCTOR STRANGER (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 17:00 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 19:30 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:15 (Subt)
TROLLS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
02/01 - 04/01- 16:10 (Cast)
SING VEN Y CANTA (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
02/01 - 04/01- 18:10 (Cast) 20:20 (Cast)
LA LLEGADA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
02/01 - 04/01- 22:45 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
02/01 - 04/01- 16:30 (Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)
HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)
02/01 - 04/01- 18:30 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):
COMEDIA, (SAM13)
02/01 - 04/01- 20:35 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D):
AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)
02/01 - 04/01- 17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA (2D):
TERROR, (SAM13)
02/01 - 04/01- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):
SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)
02/01 - 04/01 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D APTA 13 AÑOS
18:20- (TODOS LOS DÍAS)
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:10 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 3D ATP ESTRENO 18:10 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTR.
17:10-20:40 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
19:30 (TODOS LOS DÍAS)