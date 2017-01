FÚNEBRES | 4 de Enero de 2017

Hoy 23:02 - FALLECIMIENTOS





• Raúl Abdala Banco

• Ramón Eduardo Pereyra

• Virginia del Valle Re

• Benigno Cruz Ruiz

• Balbina Domínguez (La Banda)

• Adriana Patricia Barraza de Ovejero

• Juan Ariel Acuña (La Banda)

• Marta Ramona Gerez Vda. de Moyano

• Julio Argentino Argañaraz (Dpto. Copo)

• Dalmacio Antonio Jerez (Campo Gallo)

• Blanca Lelia Moisés

• Dalia Magdalena Pacheca (Sol de Mayo)







BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Mirta Alderete, sus hijos Mariela, Fernando, Ramiro, y Marcos participan con profundo dolor su partida, Sus restos son velados en Santa Fe y P. L. Gallo Sala 2 y recibirán cristina sepultura hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su esposa Mirta, hijos Ramiro, Mariela, Fernando, Marcos; h. pol. Betina, Gaby; nietos Facundo, Martín, Santiago, Martina, Emilia, Alfonsina, Isaías y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 9, casa de duelo P. L. Gallo 390 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hija Mariela Banco, sus nietos Facundo, Santiago y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hijo Fernando Banco, hija política Gabriela y sus nietos Martín y Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hermana Nona y sobrinos Ricardo, Alberto, Roxana, Fabiana, Juan y respectivas flias. participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por la paz de nuestro querido Rulo.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hermana Cori Banco, sus sobrinos Ariel y Andrea Taboada, sobrino político Jorge Llapur, sus hijos Jamila y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su sobrina Elba Alderete, sus hijos Popis y Pamperito Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Querido tío descansa en paz y brille para ti la luz eterna.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus sobrinos Rosi, Ramón y José Banco, su cuñada Virginia Alzogaray participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus sobrinos Eduardo, Chinchin y China Alderete participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su sobrino Ramón Banco, su esposa Cristina, sus hijos Alejandro, Verónica, Andrea y Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su sobrina Estela Ibáñez, sobrino político Julio Lizárraga, hijos Lourdes, Fernanda y Elías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su sobrina Claudia Ibáñez, sobrino político Orlando Gómez, hijos Juan Cruz, Nico, Ceci y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su prima Anita Sialle, su esposo Vicente Sayago y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos. Rulo, que descanses en paz.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus primos Marta Sialle de Gauna, Raúl Mansilla, Nélida Mansilla y sus respectivas flias. participan el fallecimiento del querido Rulo. Acompañan a su esposa, hijos y nietos en su dolor. Querido Rulo descansa en paz.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su sobrina Andrea Taboada, sobrino politico Jorge Llugdar, hijos Jamila y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.,

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su sobrino Roberto Ibáñez, su sobrina política Viviana Morales e hijos Ale, Daiana y Tadeo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su primo hermano Emilio René Sialle, Chiquita Miguel de Sialle, Natalia y Emilio Javier Sialle y respectivas flias. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Te recordaremos siempre por las cualidades que adornaban tu persona, modelo de virtudes dignas a imitar. Sus primos Oscar, Ana María, Carlin y Luis Banco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus sobrinos Héctor Banco y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familiares. Te recordaremos con el cariño de siempre y estarás presente en cada momento. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Benigno "Chango" Gómez y su hija Elba Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Lidia Beatriz Satuf de Elías, sus hijas Dr. Daniel, Eduardo, Silvia y Marta con sus familias participan con dolor el fallecimiento de Rulo y que brille para él la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria. Descansa en paz.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Yolanda Elías de Llarull, sus hijos Carlos, Heberto, Liliana y sus familias despiden con dolor a Rulo y que brille para él la luz que no tiene fin.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Lily Elías de Moisés y sus hijos Ricardo y Cristina con sus familias despiden con dolor a Rulo y que brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Se ruega una oración en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Señor recíbelo en tu Reino, donde esperamos todos hallar la paz Celestial". Dr. Luis Walter Frías y flia. participan con dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su querida memoria, pidiendo cristiana resignación para su familia.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Roque Ronaldo Abutti, su esposa Marita y sus hijos Pablo, María Laura y María Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Veteranos de Estudiantes (C- 55) participa con dolor el fallecimiento de nuestro gran amigo y colaborador "Rulo". Piden resignación a su familia y brille para él la luz que no tiene fin.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Marcelo Angelet y su señora Silvia De Marco; sus hijos Verónica, Sebastián, Florencia, Gonzalo y su nieto Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan la paz eterna y cristiana resignación para su familia.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Fernando Angelet y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en tan difícil momento.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Tere y Mica Únzaga participan y acompañan a la familia en el dolor por la pérdida de "Don Rulo".

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Pampero Arce, Popis Arce, Pamperito Arce y Elba Alderete participan con profundo dolor su fallecimiento. Tío Rulo descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Dra. Teresita Santillán y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero Ramiro Banco. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La Dra. Teresita Santillán de A.P.S. y personal de Salud participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo y compañero Ramiro Banco. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Personal de Farmacia Nuevo Siglo: Rafael, César, Paola, Belén participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Rafael Brandán y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Paz César y Chicha; sus hijos Fernando, Guille, Luis y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Cacho y Rebeca Banco y sus respectivas flias. participan con dolor y profundo pesar el fallecimiento de su querido tío Rulo. Ruegan oraciones en nsu memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Enriqueta, Norma, Aydeé, Mabel Gutiérrez y respectivas flias.; Negu, Marcelo, Andrea, Gaby, Ceci, Naty, Fernando, Tili, Pitu, Lucky, Martin, Emanuel, Tobias, Vanina, Dary, Juampi, Joel y Silvio participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Dra. María Beatriz Taboada y flia. participan con dolor su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia Mariela Banco. Se ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Rulo querido te juro que nunca te olvidaremos, su hijo en el afecto Silvio Davero y sus nietos Facu y Santi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraaciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Karina Ordoñez y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Rulo Banco. Ruegan oraciones en su querida memoria y brille para ti la luz eterna.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Graciela Moreno, sus hijos Diego, Iris, Cecilia, Anhaí y Leandro Lucena participan su fallecimiento y acompañan a su prima Gabi Angelet y familia en tan triste momento.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Pedro Pablo Paz y familia participan su fallecimiento y acompañan en el sentimiento a su esposa e hijos.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Muchy, Karina, Alexia, China, Andrea, Vero, Popis, Patricia, Yoly, Alicia, Mónica, Ramiro, y Claudio participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Mariela Banco. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Tony y Alexia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Rulo Banco y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Ramón Gorosito y flia. acompañan a su amigo Ramiro y flia. en estee dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Familia Cruz participa su fallecimiento y acompañan a su fliares. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus amigas Maria Esther Anna y flia., Coca Pacheco y flia., Norma Sanchez participan su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en este doloroso momento.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su consuegra Mirta de Angelet participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Santiago del Estero, junta ejecutiva, cuerpo de delegados y afiliados en general participan el fallecimiento de nuestro querido ex dirigente sindical Rulo Banco.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Enrique Castellanos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Rulo y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus amigos y vecinos Sonia y Enrique, Isolina, Cachín, Victoria Agustina, Negro, Alejandra, Estela, Rufina, Llanos, Carlitos, Virginia, Laureano, Ramón, Marta participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Moni Castagna de Infante, Chichila Bianchi de Monte y Patricia Infante acompañan en estos duros momentos a Mariela, rogando una pronta resignación a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Ricardo Escontrela y Susana Sialle y flia. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. ... "Rulo" Banco... Karinna Ledesma acompaña a su amigo Ramiro y al resto de su familia en esta dolorosa despedida.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Mercedes Yocca, su esposo Rubén Navarrete, sus hijos Franco, Fátima, Rubén y María Mercedes con sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su esposa Mirta Alderete, sus hijos Mariela, Fernando y Ramiro. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia, Mariela Banco. Se ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Darío Alejandro Díaz, su esposa Carina Fadel y su hija Valentina expresan sus condolencias a su esposa Mirta, a sus hijos Fernando y Ramiro. Eleva oraciones por su eterno descanso.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Los integrantes, amigos y colaboradoras de la Lista Judicial Acción y Logro acompañan a su hija Mariela y familia en el difícil momento. Dios reciba a Raúl Abdala Banco en su Reino eterno.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Que el Señor lo reciba en su Reino por su infinita bondad". Acompañamos a su hija Mariela, Ramiro y familia, la familia Gallo Guzmán. Se ruega una oración en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Los compañeros de su hijo Ramiro: Carla Juárez, Gisela Acosta, Negrita de Antognoli, Gonzalo Tur y Osvaldo Ávila participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Lic. Ana María Gerez de Antognoli y su familia participan con mucha tristeza el fallecimiento del padre de su querido amigo Ramiro y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE OVEJERO, ADRIANA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su esposo: Julio Ovejero, sus hijos: Perla, Pamela, Agustín y Emanuel, sus nietos: Dilán y Ludsmila, part. con dolor su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) HAMBURGO, CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Su amigo y colega: Fernando Javier Sánchez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Abogado por amor a la Justicia, trabajador incansable hasta el último momento de su vida. Dignificó a la profesión y honró a su persona. Hasta siempre Fernando. Que descanses en paz.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Luis Alberto de la Rúa y flia. participa su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. ¡Señor Padre Bueno! nuestra adorada madre ya está ante ti contemplando tu bello rostro, solo pedimos que la hagas disfrutar de la vida eterna, y el merecido descanso en la paz de su alma. Su hija Ana Noemí Moyano. Su hijo pol. Julio Sosa, su nieto Gabriel, sus bisnietos Alvarito y Agustina Carabajal, Rita Medina participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Señor, nuestra madre ya contempla tu bello rostro, te la entregamos para que la hagas disfrutar tu bella morada". Su hijo Walter Omar Moyano participa con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumado en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. ¡Señor! Nuestra madre ya contempla tu bello rostro, te la entregamos para que la hagas disfrutar de tu bella morada. Su hija Beatriz Magalí Moyano, hijo pol. Guido Rodríguez, nietos Micaela, Maximiliano y Adrián Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hijo político Guido Rodríguez, su hija Beatriz Magalí Moyano y sus nietos Micaela Natividad Rodríguez, Claudio Maximiliano Rodríguez y Adrián Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Martita querida, nos dejas un vacío en nuestros corazones y una tristeza enorme, pero sabemos que ya no sufres y que estás al lado de nuestro Señor Jesús. Abuela, te quise, te quiero y te querré. Participan con profundo dolor tu fallecimiento. Sus nietos Álvaro Gabriel y Agustina del Valle Carabajal Medina; Julio Medina, Gladys L. de Medina y Rita Medina. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria y una pronta resignación para sus hijos.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "El que bebiese del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salta para la vida eterna". Madre, en cada latido de los corazones de tus seres queridos estará el reencuentro de tu nombre, el ejemplo de tu vida, la humildad que te caracterizaba. Te recordaremos siempre con amor. Gracias por todo lo que nos distes y enseñaste. Gracias madre, gracias. Tus hijos Ana Noemí, Walter Omar y Beatriz Magalí Moyano, hijos pol. Julio Sosa, Guido Rodríguez, nietos Gabriel, Micaela, Maximiliano, Adrián, bisnietos Alvarito y Agustina participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Botija Sequeira, Pancho Ávila y Gringo Mansilla participan su fallecimiento y hacemos llegar el sentido pésame a sus hijos e hijo político Julio Sosa. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su consuegra Elvira Gerez; sus hijos Guido Rodríguez y Gustavo Daniel Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HOUNAU OCCHIUZZI, EDGARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16 en la Pcia. de Bs. Aires|. Oscar, tu vida te llevó a morir lejos, pero tu juventud pujante y alegría, quedarán arraigadas en Santiago en el recuerdo cálido y permanente de todos los que te conocieron. Margarita Navarrete de Bravo, su hermano Zulú Navarrete y sus respectivas familias expresan sus condolencias a todos los deudos de las familias Hounau, Occhiuzzi y Aragón. Para todos ellos pedimos a Dios cristiana resignación y para el alma de Oscar, el descanso eterno en la Gloria Celestial.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus primos Chabela y Toni; Nora y Oscar; Juan Carlos y Mirta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Rodolfo González, Rodolfo Valentín González, la firma Electrofer participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor y la oración por su descanso eterno.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Antonio Storniolo despide a su gran amigo y querido "Negro" con profundo dolor y acompaña a su hijo Carlos por tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su amigo Roberto Cesca, sus hijos Luciano Cesca y Herminia Cesca participan con dolor su fallecimiento.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Daniel Cesca, su esposa, hijos y cuñada Bety Briz participan con dolor su fallecimiento.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Kuly Cesca, Roberto Juárez e hijos participan con dolor su fallecimiento.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Norma Doholi Tenreyro, Blanca Gladys Tenreyro y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Dr. Jorge Ledesma Tenreyro y María Susana Noriega Lorenzo, acompañan a su hijo Carlitos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Raúl A. Santucho y flia. participan con dolor el fallecimiento de su amiga de muchos años y acompañan a su hijo Carlitos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su amigo Pedro Ledesma y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Osvaldo S. Corbalán, su esposa Elena B. Ramírez de Corbalán y sus hijos Martín y Cecilia participan con pesar el fallecimiento del apreciado Negro y elevan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. "Que el Señor en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno". Su primo hermano Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su querida memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Coco Tagliavini despide con gran dolor a su viejo y querido amigo Roberto. Ruega oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Dr. Rolando O. Vittar y familia, Dr. Edgardo R. Vittar y familia, Dra. Noemí Vittar de Batika y familia, Dr. Osvaldo F. Vittar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos Héctor, Rodi con sus respectivas familias Soledad Banco participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. "Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Miguel Eljall y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de suma tristeza. Ruegan oraciones en su memoria. Villa La Punta. Choya.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su esposo Faustino Cárdenas, hijas Marcela, María José, Natalia, h. pol., nietos León, Salvador, Sol, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus amigos de siempre Lito y Marta Medina y flia. y su ahijada Liliana Moreno y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su ahijada Rita Medina de Coronel y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna, a nuestra querida prima Leli; con inmenso dolor tus prims Ilda de Brandán, Haydeé de Paz, Negrita Cáceres y Julio E. Sosa con sus respectivas flias. participan su repentina partida y brille para ella la luz que no tiene fin.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Las amigas y colegas del grupo Las Cafeteras acompañan a su hija Maria José en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Ramon Edgardo Cárdenas, su esposa Ilda Gallardo, sus hijos Fabián Edgardo, Manuel Esteban, José Luis y María Silvina participan con profundo dolor el fallecimiento de Lili, madre de Maria José. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Los compañeros de su hija Maria José del Colegio Noc. Nicolás Avellaneda; Malena Medina, Iliana Fernández, Alejandra Sanchez Gerez, Romina Vivas, Silvana Ibañez, Silvia Gonzalez, Patricia Nabac, Silvana González y Liliana Ponce Faila participan con prof undo dolor el fallecimiento de su mamá.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Ramón Chamorro, Susana Lozano, sus hijos Coni, Vico, Rocío y Facu; hijos políticos Juan, Pablo y Lauti y sus nietitas Clarita y Lucía lamentan la partida de Dieguito y acompañan en el dolor a su querida familia Chito, Silvia, Jime y José.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus padres con mucho cariño.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Dr. Antonio Castiglione y Marta Rojas Smith; sus hijos Cecilia, Blanca Inés, Susana y Enrique y sus respectivas familias acompañan a Silvia y familia en su dolor.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. María Cecilia Castiglione y sus hijos Santiago, Belén e Ignacio Rosales, acompañan a Silvia, Chito, Jimena y demás familiares en el dolor de la partida de Diego.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Diego Luis Jiménez, Alejandra Cerro y su hijo Dieguito (a) participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Rubén Pikaluk, su Sra. Patricia Nabac, sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk acompañan a su flia. en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Carlos Groppa, su esposa Beatriz Sccarino y sus hijos Martín, Hernán y Laura acompañan a sus familiares en este difícil momento de la partida de Dieguito.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Miguel Nader y flia. y empleados del Bazar Miguel Nader acompañan a todos los familiares de Dieguito en este momento de dolor y ruegan que su alma descanse en paz.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Carlos Ricardo Tragant participa con dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Chito. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su esposa Patricia Gargiulo, sus hijos Patricio, Fiama, Joaquín, su madre Teresita; hnos. Alejandro y Gabriela y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. hoy a las 8 en el cementerio Parque El Descanso, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Señor, ya está ante tus puertas, permítele a mi nieto adorado el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su abuela Raimunda Cáceres junto a sus nietas Patricia y Claudia Herrera y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Querido Eduardo, vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus tíos: José Patricia Herrera y Mercedes Aguirre; sus primos Patricia, Claudia, César y Mauro participan con profundo dolor su fallecimiento.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus primos Patricia Herrera, su esposo Luis Rodríguez y sus sobrinos José Luis y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Carlitos y Claudia Herrera y su hija Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Querido Edu: ¡Damos gracias a Dios por tu vida! Oramos por tu descanso eterno junto a Él, pedimos su consolación para toda la familia. 2 Corintios 1, 3-4. Sus primos Fernando y Rodolfo Cáceres, desde Buenos Aires.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus vecinos del Bº Independencia, calle 402: Rubén Santillán y flia.; Mario Santillán y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su mamá Tere, esposa y hermana. Que descansa en paz.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. José Ricardo Jiménez (h) y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Compañeros de trabajo de su esposa Patricia: Magu, Benja, Liliana, Emilio, Tere, Gabriela, Miriam, Patricia, Gabriela, Rivas y María Cira del Registro del Automotor Nº 2 participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RE, VIRGINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/16|. Sus hijos Milagros, Ariel, Braian, su mamá Marta, sus hnas. Laura y Victoria, sus tíos Raúl, Viviana, Luis, Elsa, sus primos José, Maria, Raúl, sobrinos y amigos. Sus restos serán inhumados hoy 8.30h en el Cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

RESTON, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. La familia de Miguel Nader participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Yamile. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Propietarios y personal de "Casa Maino" participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Bienaventurados los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Pichón Chavarri, Muñeca Rodríguez, sus hijos Quique, Silvia, Olguita, César, Guillermo y Gringo participan con profundo dolor la partida hacia la casa del Padre celestial del amigo Coco. Seguro estamos que gozarás la bendición del Increado. Descansa en paz.

ROMERO, JUAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Compañeros de su hija Alicia, Promoción 85 Colegio San José participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, JUAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. "Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin". Ernesto Marchetti, profesor Luis Marchetti, licenciado Carlos Marchetti, Ana Sosa, Eduardo Luis Marchetti y sus respectivas familias participan el fallecimiento y acompañan a su hijo Santiago Romero Rossi, su hija política Cristina Abregú, su nieta Agustina Romero Abregú y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hija: Nancy, su hijo pol.: Jorge y sus nietas: Aldana y Camila, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Dora Villagra, sus hijas Gimena y Cynthia Flores participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su primo Justo Germán Vizgarra participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su sobrina Clara Giménez, su esposo Ernesto Sánchez e hijos Javier, Daniel e Ivana participan con profundo dolor ssu falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus sobrinos Olga Villagra, Muñeca Gúnter y Philipp Schuster participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Valentín Arroyo, su esposa Ana María Chamut, sus hijas Paola y Vanina participan el fallecimiento de su querido vecino Cuco. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Vecinos y amigos del Bº Primera Junta participan el fallecimiento de su apreciado amigo Cuco Ruiz, familias: Pila Ayuz, Mariano Alonso, Chicha Bravo, Valentina Arroyo, Gringo Mansilla, Páez, Guzmán, Sánchez, Rojas, Luis Avellaneda, Fioretti, Carlos Sosa, Chita Santillán, Carlos Gómez, Díaz, Mariela Velázquez, Helvecia Romero, Cevilán, Graciela Colman, Muría, Pedro Luna y Raúl y Gustavo Achával participan su fallecimiento.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Romualdo Morales y Dominga Pérez, sus hijas Mirian, Alicia, Gladiz, Silvia y Mónica participan el fallecimiento de su ex vecino y acompaña en su dolor a su hija Nanci. Ruegan una oración en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Los compañeros de su hija Nancy de la E I E - UNSE participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraaciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La Asociación Santiagueña de padres y amigos de personas con discapacidad Intelectual y el Centro de Capacitación Laboral y Terapeútico participan su fallecimiento y acompañan a su hija Nancy Ruiz psicopedagoga de nuestra institución. Elevamos oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Gracias tío por tus consejos y enseñanzas que dejastes. Nunca te olvidaré. Tu sobrina Marta Gómez y sus hijos Adriana y Diego, sobrino político Walter Regatuzzo y sobrinos nietos Geovana y Maitena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Cuando un amigo se va que un espacio vacío. " Señor ábrele tus brazos y dale el descanso eterno". Sus vecinos y amigos Blanca Rojas, sus hijos Roxana y Edgardo, Ale y Viviana, su nieto Matías, Lidia Meleán, y Estela Pérez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en el Reino de los bienaventurados. Su vecina Alvecia de Romero, su hija Paola Romero participan su fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, BENIGNO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Paula Loza de Tolosa, Alfredo, Josefina y Nicolas Tolosa participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Nancy. Elevan oraciones en su memoria.





DÍAZ DE MEDINA, PETRONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/16|. Al cumplirse el primer mes de su fallecimiento. Ya en el encuentro con el Señor, en el principio de la vida eterna. Su familia celebrará una misa en su memoria hoy a las 20 en la iglesia San Fracnisco.

DÍAZ ROLDÁN, LUIS ROBERTO (Pilo) - MERCADO, PETRONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/15 y el 4/7/16|. Maestros de vida, con la tiza y la palabra edificaron nuestros caminos, fueron los sabios que nos guiaron en tiempo de tribulaciones. Ejemplo de grandes virtudes, sembradores de valores, donde la familia siempre fue la primera y gran razón. Su hija Ramo invita a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

MAZZOLENI, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 4/1/16|. "Tu ausencia llena nuestros ojos de lágrimas y aflige nuestros corazones, mientras que tu recuerdo llena todo nuestro ser de una gran satisfacción. Esa luz que ahora desprende será la guía en nuestras vidas. Su esposa, hijas, nietos e hijos políticos y demás familiares invitan a la misa en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 20.30 hs. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

RAMÍREZ, CECILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. La Asociación Civil "Coral Plenitud" de Adultos Mayores participan con dolor el fallecimiento de la hija de su socia Selva Tijera e invitan a sus asociados a la misa que se realizará hoy 4 a las 20.30 en la iglesia Catedral. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUCAS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/15|. Cuando calma el viento, queda lo verdadero, raíces que jamás serán arrancadas. Cuando calma el viento quedan los silencios, los recuerdos, tu mirada en el corazón de los que te aman. Cuando calma el viento, se siente el abrazo eterno y se ve las huellas marcadas de aquel amanecer. Cando calma el viento se sienten tus alas llenas de paz. Tiempos de quietud y serenidad se quedan para habitar y dar paso a la esperanza y la vida que son los pilares que sostienen mis días. …Y el viento dejó una mirada que se hizo luz. ...Y el viento dejó un alma llena de pequeñas brizas, que acarician tiempos vividos. ¡Te amaré más allá del sol! Su madre Ramo invita a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

RODRÍGUEZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/16|. Su hija María Paula Rodríguez, hijo político Julio Baltazar Suasnábar, sus nietos Pablo Oscar, Natalia Belén y Carlos Santillán Acosta; Julio Álvaro Suasnábar y su bisnieto Lisandro Suasnábar Rustán invitan a la misa en su querida memoria a celebrarse hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre.

SAAVEDRA DE ESPARZA, LUISA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/16|. Su esposo Julio, sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento Bº Borges, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. ¡Qué alma tan hermosa, subió a su Creador; que Dios esté contigo y la luz brille con más resplandor! Esposo mío, mi flor azul, mi ángel de cada instante mi presencia incógnita, mi amor infinito, dime, ¿desde qué plano del universo me contemplas? te he buscado por los caminos del cielo. ¡Qué hermoso hubiese sido encontrarnos! Hoy mientras el espíritu de la Navidad, ha hecho su entrada en la tierra, yo desde aquí con mi voz y mi palabra hecho llanto, estoy presente, como sin duda lo estás tú, al revivir todo aquello que está en mí y en ti, cuando vi partir el tren, cuando vi partir el tren, sentí como que me arrancaran el alma, si como con el arrancar del tren se morían todas las flores, que eran mi alegría y mi vida misma, como si me arrancaran los días azules y el gozo de amor a Dios y esa voluntad de minutos de sucesión que llamamos vivir, noches y días, días y noches y muchos días y muchas noches sin ti, sin poder mirarte, sin poder hablarte, sin nada. Tú eras la mano cordial y segura que siempre estreché con sentimiento de plena confianza en tu celeste lealtad de varón. Tú, eras la sola verdad de mi vida, tú lo eras todo para mí, razón suprema de mi vida, estás presente en mis pensamientos todos los días y todas las horas de cada día. Habíamos aprendido a caminar más allá del reino de nosotros mismos, nuestro "amor" fue la esencia de nuestras vidas para siempre, por ser duradero, hermoso y eterno por eso es inmortal, eras el equilibrio, tenías un corazón grande innato en ti. siempre pensando y queriendo ayudar, a los más pobres, a los más necesitados, dar albergue al peregrino, dar sangre de tu propio cuerpo, para dar vida a otro, había mucho amor en tu corazón, eras un buen esposo, el dinero no hacía la felicidad, estábamos conforme con lo que teníamos, pero estábamos felices igual, porque pensábamos que la felicidad no es tanto una meta o un destino, sino más bien la forma de andar por la vida, la manera de caminar por ese sendero que es la existencia, hoy mis recuerdos vuelven a los buenos tiempos en que todo era amor, paz, buen entendimiento y armonía, hemos estado siempre juntos en el corazón. Hoy solo queda la soledad de tu ausencia, donde estaba la alegría de tu vida. Sólo quedó el silencio de la muerte, pero soy paciente en el sufrir y en el dolor, siento que tengo el ama en mis manos y el cielo en mi corazón, tu presencia la siento, está y estará hasta el final y hasta el final mantendré vivos los recuerdos, has ganado por siempre la celeste gloria, seguirás reinando en mi vida eternamente, aunque estés muerto vivirás en mí por toda la eternidad. Tu arbolito de Navidad, está decorado en nuestro dormitorio. En esta noche tan sagrada, que el Niño Jesús alumbra al mundo con su luz, junto a su madre, la mesa estará siempre y en tu lugar habrá una copa por brindar, por el feliz nacimiento, y como siempre sé que estarás tú y los ángeles haciéndome compañía y nos decimos simbólicamente feliz Navidad, mi esposo amado, como en otras tantas navidades, la paz estará con nosotros. Elevo mis oraciones al Creador para que tu alma siempre permanezca en la luz. Amén, Amén, Amén. Tu esposa que no tiene consuelo. Farides Gómez de Orieta.





ACUÑA, JUAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su padre Juan Domingo Acuña, sus hnos. Viki, Fernanda, Jorge, sus cuñados Pablo y Darío, sus sobrinos Brisa, Simón, Gijor, Luis y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

DOMÍNGUEZ, BALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su hija Reina Ledesma, sus nietos Ramiro García y Cristina Garcia, nietas políticas Maria Penida y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia.

DOMÍNGUEZ, BALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su hijo Ramon Ledesma, hija política Lia Grimaldi, nietos Fredi, Cecilia y Flavia Ledesma, nietos políticos Soledad Loto y Dr. Iván Ferreyra, bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia.

DOMÍNGUEZ, BALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus hermanas Blanca Domínguez de Chazarreta, Agueda Domínguez, sus sobrinos: Roberto Chazarreta, Marta, Gustavo y Robertito participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos seran inhumados en el cementerio La Miseriordia.

DOMÍNGUEZ, BALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

DOMÍNGUEZ, BALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Aída Ríos de Sesín, Negri Sesín, hijos: Diego Dario, Martin y Melisa Carolina, participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones a su memoria.





VILLALBA, ANTONIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/16|. Oí tu voz que me llamabas. Estando yo despierta mis manos temblorosas no te pudieron alcanzar. Sentí que te marchabas y se me fue el alma tras de ti. Te busqué y no te hallé. Te llamé y no me respondiste. El silencio se hizo noche y la noche se, me hizo eterna y eterno será mi amor para siempre que jamás se apagará. Su esposa Arminda invita a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

VILLALBA, ANTONIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/16|. Una voz dice "grita" y yo responso "¿Qué he de gritar"? la voz dice: toda carne es hierba y toda su delicadeza como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, cuando sobre ella sopla yavé. La hierba se seca y la flor se marchita, más la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Papá te amaremos para siempre. Sus hijos Ángel, Valeria, Adrián y Cecilia; hijos pol. nietos y bisnieto invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia Sgo. Apóstol, al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.





HOYOS, JUANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/16|. Hoy hace un mes que partiste al Señor, nos dejaste un gran vacío, nunca te olvidaremos, Madre querida tu sonrisa quedará grabada por siempre en nuestro corazón, solo nos queda el consuelo de saber que estás en los brazos del Señor. Su esposo Pablo Padilla, sus hijos: Juan, Claudia, Irma y Luis, sus nietos Paula y Valentin. Su herman Graciela y sobrino Agustin, invitan al responso en el cementerio Jardin del Sol a las 17.30hs

PARDI DE ROJAS, ADELMA (q.e.p.d) Falleció el 4/1/15|. Gorda Querida: Hace dos años cerraste tus ojos para siempre, dejando en nuestros corazones gran dolor y tristeza por tu inesperada partida. Todo hoy se hace difícil, triste, ya nada es lo mismo sin tí, se extraña tu sonrisa, tu voz, tus charlas, todo aquello que compartimos juntos. Sus hijas Graciela, Miriam, Noraliz, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos, invitan al responso el día 04/01/17 a las 9 hs en el cementerio La Misericordia.

PARDI DE ROJAS, ADELMA (q.e.p.d) Falleció el 4/1/15|. Mi madre Amada: Te perdí hace 2 años pasaron tantos días y noches, te llevaste mi vida, mi corazón con vos. Pero aún me quedo mucho amor para dar a un ángel que llegó a mi vida, mi primer nieto, como me hubiese gustado que lo conocieras, es tan bello, me llenó de alegría. El vacio que había en mi se colmó de luz y me ayudó a vivir día a día. Gracias a el puedo sobrellevar este gran dolor que fue el de tu partida. Mi corazón cada vez que te recuerdo se destruye. Siempre te recordaré y amará madre mia... Tu hija Miriam, tu hijo político Ramón, tus nietos Tania y Enzo, tu nieto político Diego y bisnieto Luciano Magallenes, invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 hse en el cementerio La Misericordia.





ARGAÑARAZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su esposa Fausta Adila Ruiz, hijos Carlos, Fany, Nora, Julio, Miriam, William, Esteban, Plácido, Lorena, Fernando, Pamela; h. pol., nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio de Villa Matoque, Dpto. Copo. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JEREZ, DALMACIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hija Carmen, sus nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el Campo Gallo. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PACHECO, DALIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus hijos Rosa, Turco, Chicha, Rafael, Blanca, Olga, Alicia, Marcelo, h. pol., nietos y bisn. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. local en horas de la tarde, casa de duelo Sol de Mayo, Dpto. Choya. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PACHECO, DALIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Acompañan en este difícil momento los directivos y personal de Express.

SÁNCHEZ, SANDRA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Dr. Gustavo Videla y personal del Laboratorio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

VEDELAGO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su esposa Elena Nieves Andreo; sus hijos María Elena Claudio Fabián y Mariano; sus hijas políticas Soledad, Candelaria; nietos Milagros y Valentina; Bautista, Fiorella participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández.

VEDELAGO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Marcelo Lovati participa con dolor el fallecimiento del abuelo de Milagros y Valentina Vedelago. Ruega oraciones en su memoria.

VEDELAGO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. La Honorable Comisión del Tiro Federal de La Banda y su presidente, Marcelo Lovati participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández.

VEDELAGO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. El padre Vicente y los integrantes del grupo y canto de la Parroquia Nuestra Señora el Rosario; Ramón. Luis, Humberto, Miguel, Carlos, Norma y Chiqui, con fe y esperanza en la resurrección, participa el fallecimiento del esposo de su integrante Elena de Vedelago.

VEDELAGO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus amigos Chiqui de Prados, Amparito, Guilly, Pilar y Santiaguito Rodríguez Prados participan su regreso a la Casa del Padre Dios.





DORADO, CRISTHIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/16|. Al cumplirse 1 año de su fallecimiento "Querido Hermano" : Paso un año de tu partida y en nuestros corazones la tristeza nos acompaña desde que tu no estás. Pero no debemos recordar tu muerte. Porque eso no cambiará el dolor que nos dejó tu ausencia. Hoy elijo recordar "tu VIda" , una vida maravillosa, tranquila, disfrutada, con muchas enseñanzas, solo necesitabas "tu moto" aquella que te llevaba a todos lados te hacia recorrer los caminos de la vida. "Tu familia", "tus amigos","tus amores, tantas anécdotas para recordar que te hacía un ser único y especial, siempre con tu sonrisa y esa tranquilidad muchas veces envidiada con tu mirada de la vida distinta a todos nosotros. algunos nunca lograron entender "todo era simple para vos". Hoy a un año que no estás dejaste una enseñanza unica escrita por tus propías manos. "Gracias a Dios por dejarme compartir con personas maravillosas". Yo hoy le doy gracias a mi Dios por darme un hermano maravilloso que me enseño mucho en vida pero aun despues de su partida te amamos. Te amaremos por siempre eternamente en nuestros corazones. Besos al infinito Cris descansa en la paz del Señor. padres, hermanos y sobrinos invitan a la misa alas 20:00hs en la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Gramilla.- Dpto Jiménez.