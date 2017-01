Sufrimiento

Hoy 23:51 -

¡Buen día! “Tú lo sabes, Dios no da puntada sin hilo. Dios no le da tregua a quien lo ama. Dios pide el máximo de la tierra en la que Él siembra. La semilla que planta en el suelo tiene que nacer, florecer y dar frutos. Dios no quiere frutos verdes. Quiere frutos maduros, esos que van madurando lentamente. Por eso, cuando el dolor llegue a tu casa y tú no quieras aceptarlo, no quieras amarlo y te desesperas, acuérdate: el Señor está armando tu campo”.

Así comienza otro capítulo de “Amaneceré mejor”, un librito de J. B. Alves. Pensé que a más de uno podría ayudar y por eso lo comparto. Dice más adelante: “Cuando no tengas más ganas de nada y pierdas el sentido de cada cosa, cuando tus manos ya no encuentren más sentido para recoger una flor, para adornar una mesa de cumpleaños con un florero con rosas, a fin de alegrar a un niño, si algún día no tienes nada más que decir y en tus manos sólo la polvareda de tus días, sólo las cenizas de tus sueños buenos y en el corazón sólo el vacío de una ilusión, acuérdate: el Señor ordenó que llueva en tu campo.

Después de la lluvia brotarán las semillas.

Cuando el dolor llegue a tu casa y haga de tu cuerpo el nido de un pájaro ausente, robándote a alguien muy querido, dejando en tus brazos la nostalgia de muchos abrazos y en tus pies el abatimiento de una caminata truncada... acuérdate: las semillas que el Señor sembró en tu campo están naciendo, está creciendo.

Cuando el dolor ciego e insensible llegue a tu casa, despojándote, hiriéndote, haciéndote sangrar en una tortura sin fin; cuando venga el ladrón de tus alientos y de tus esperanzas, acuérdate: el Señor está cosechando en tu campo. Tu tierra produjo frutos. No fue tierra estéril que negó su fruto.

Cuando todo esto te suceda, tú necesitarás saber que la vida es siempre un creer una vez más. Es un acto de esperanza en la semilla que murió en el suelo. Es un acto de fe que se hace a cada paso, hasta el fin. Cuando todo eso te ocurra; cuando todo te parezca que llegó el final, cree todavía una vez más y da un paso más. Eso significa vivir: superar nuestros cansancios, llevando nuestra cruz con esperanza”.

¡Hasta mañana!