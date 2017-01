Santiago soporta un infernal calor que en otras provincias ya causó el colapso de todos sus sistemas

04/01/2017 -

Por Oscar Gerez

De la Redacción de EL LIBERAL





Altísimas temperaturas que permanecen desde el inicio del día y durante toda la noche.

Calor infernal que comenzó bastante antes del verano y se fue profundizando con el paso de las semanas. "No es normal soportar 51 grados de sensación térmica", puntualizó el ingeniero Victorio Mariot, experto santiagueño en climatología. Se trata de un fenómeno ambiental que genera una diversidad de inconvenientes en las actividades humanas. En diversos lugares se han dado casos extremos, aunque cada vez más comunes, como estallido de pavimento, muerte de vegetación, afectaciones en la salud de las personas, etc. El calor que soportamos no es normal.

El sistema eléctrico de las provincias del Norte trabaja al borde del colapso. Jurisdicciones como Tucumán, Catamarca, Córdoba, Salta, La Rioja, Chaco, vienen ya desde hace varios días sufriendo prolongados cortes en el suministro.

Se suma a ello, la falta de provisión de agua. Miles de hogares están soportando las peores inclemencias de este fenómeno. Al estar interconectado el sistema nacional, cualquier inconveniente repercute en el resto.

Ayer, en Catamarca se produjo un corte total, a las 14,07 y ello generó oscilaciones en todo el Sistema de 132KV. Obviamente esto repercutió en nuestra provincia y en Salta, La Rioja y Tucumán.





De dónde se abastece Santiago





La provincia de Santiago del Estero se abastece de energía eléctrica, a través de dos líneas de alta tensión en 132 KV que vienen desde la localidad de El Bracho en Tucumán; una línea de alta tensión en 132 KV que viene desde Monte Quemado.

Además de dos líneas de alta tensión en 132 KV que se alimentan de la Nueva Estación Transformadora Santiago de (500/132KV) situada en la ciudad capital; y una línea de alta tensión en 132 KV que va desde Recreo a Frías. (Ver mapas aparte).

Todas, funcionando a full no alcanza para dar respuesta correcta a los cientos de miles de hogares ante el calor infernal de estos días.

Para colmo de males hasta setiembre del año 2016, Santiago contaba con el aporte de generación en la zona sur de la ciudad capital (20 Megavatios), en el Parque Industrial (16 Megavatios) y en la ciudad de Pinto (4 Megavatios)…, pero esta generación –que servía para ayudar a Santiago en los momentos de mayor demanda a la siesta y a la noche-, fue retirada de la provincia por decisión del Gobierno nacional.

Con esto, el sistema perdió un importante respaldo ante contingencias y hoy en día se trabaja al tope de la capacidad. Sumado a esto, el tornado de este domingo 1 de enero, provocó la caída de cinco torres de alta tensión (de una de las líneas de 132 KV, que vienen de El Bracho), por lo que se incrementó la posibilidad de que el sistema no alcance a abastecer con buena calidad toda la demanda.





La zona sur depende de Córdoba





Uno de los puntos que se debe aclarar es cómo funciona la zona sur de la provincia.

Toda el área depende de Córdoba. Tanto es así, que ayer en esa provincia se produjo el desenganche del sistema por máxima demanda de la Estación Transformadora Carlos Paz a las 14,30 y ello afectó a la línea que va al Totoral y que alimenta a Sol de Julio, Ojo de Agua, Sumampa y zonas aledañas, donde se produjeron cortes de servicio. Por otra parte, al norte de Santiago, el área de Nueva Esperanza se abastece de Tucumán, de la localidad de Siete de Abril.

Una aproximación a la dimensión que adquiere este fenómeno se obtiene en las mediciones que la gente hace en sus autos, en el agua del río, etc. Ayer un equipo de Canal 7 midió la temperatura del pavimento en la plaza Libertad: 67 grados a las 13 horas.

Si tenemos en cuenta que la sensación térmica trepa a los 50 grados y que por las noches la situación prácticamente no cede en forma considerable, llegamos a la conclusión que para dar respuesta a este infierno no hay sistema que aguante.

Prueba de ello son los cortes en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja, Córdoba. Luego de los intensos calores se producen tormentas fuertes con violencia de vientos, descargas atmosféricas y granizo. Lo que a su vez causa daños en los sistemas de cableado o en los transformadores.

Y todo esto completa un panorama por demás complicado que confirma la advertencia de los especialistas sobre la pesadilla del cambio climático.