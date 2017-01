Copetti se dio un gustazo y es puntero

Fotos LOGRO. Pablo Copetti fue imparable en la tierra santiagueña y se quedó con una victoria que le dio la punta en la categoría cuatriciclos.

El cordobés Pablo Copetti (Yamaha) quedó ayer en lo más alto del clasificador general del Dakar 2017, tras imponerse en la segunda etapa disputada entre Resistencia y San Miguel de Tucumán.

El piloto de 41 años, que reside en San Martín de los Andes terminó cuarto en la primera etapa del lunes, completó los 275 kilómetros cronometrados en 3h 14m 29s y le sacó 1m 59s de distancia al paraguayo Nelson Sanabria (Yamaha), quien también quedó como escolta de Copetti en la acumulada, a 1m 54s.

El podio del segundo especial del Dakar 2017 lo completó el francés Axel Dutrie (Yamaha), mientras que el cordobés Lucas Innocente (Can-Am) fue nuevamente el encargado de cortar el dominio de esa marca japonesa al finalizar, nuevamente, en el sexto lugar.

El brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha), ganador de la etapa inicial, terminó ayer quinto y descendió al tercer casillero del clasificador general.

"En términos generales ha sido una jornada tranquila, aunque muy dura. En el briefing general no nos habían hablado de ello, desde luego no de los vados que nos hemos encontrado. Nadie se los esperaba. Luego está el tema del calor, que ha hecho que la gasolina se evaporara y después empezara a hervir. He tenido que parar y ha sido entonces cuando me ha adelantado Pablo Copetti. Sin embargo, aún queda mucha carrera por delante", dijo el paraguayo Sanabria.