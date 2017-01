‘Hay que rediscutir una reforma fiscal y tributaria en el país, pero también hay que pensar en qué se gasta"

Fotos FEBRERO. Arnoletto señaló que desde la Facpce comenzarán a analizar aportes sobre la discusión tributaria el mes próximo.

04/01/2017 -

El Cr José Arnoleto, presidente de la Federación Argentina de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) se refirió en diálogo con EL LIBERAL a los anuncios realizados por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, respecto de la introducción de cambios en materia tributaria.

En este sentido, sostuvo que ‘una reforma fiscal para ser objetiva tiene que ir de la mano de repensar la estructura tributaria provincial, en un país federal como el nuestro eso lo hace doblemente complejo porque depende no solo de un Poder Ejecutivo y de un Congreso de la Nación sino que depende de las provincias y de sus estructuras jurídicas y de sus estructuras legislativas’.

Arnoletto agregó que ‘lo más distorsivo de los impuestos son los impuestos a los ingresos brutos y son de jurisdicción provincial. Muchos regímenes de retención, de percepción de recaudación dependen de las provincias, con lo cual debiera ir de la mano con un repensar la coparticipación federal de impuestos porque si dejan de gravarse determinados recursos provinciales, estos tienen que llegar desde la Nación’.

Puntualizó que ‘otro impuesto a repensar es Ganancias, con una lógica de pensamiento más amplia. La doctrina piensa que el impuesto a las Ganancias debe aplicar para la mayor cantidad de sujetos posibles con la menor alícuota posible, en lugar de pensar un impuesto a las ganancias por ejemplo para trabajo en relación de dependencia en el que pocos pagan mucho, habría que pensar en un impuesto donde sean muchos los que paguen, pero una alícuota sustancialmente menor’.

Destacó que ‘otros impuestos distorsivos son el impuesto al cheque que grava cualquier operación bancaria lo que alienta la economía en negro’.

El titular de la Facpce, señaló además que ‘está en vía de extinción el impuesto a la Ganancia Mínima presunta porque grava los activos de una empresa sin considerar si está generando o no utilidades. En el repensar el impuesto a las Ganancias no puede omitirse el tener en cuenta el ajuste por inflación para tributar sobre bases imponibles reales y no nominales’.

Señaló además que ‘a nivel de la Federación de Ciencias Económicas consideramos que así como se debe rediscutir una reforma fiscal, la recaudación, también hay que repensar en qué se gasta, hay que gastar mucho más en infraestructura y mucho menos en gastos corrientes, para ello vamos a trabajar en una comisión interdisciplinaria, desde febrero para poder llevar alguna propuesta desde la Federación al gobierno y a distintos organismos que discutan esta reforma fiscal’.

Sostuvo en cuanto a la idea de reducir impuestos al trabajo, que ‘si bien parece muy lindo, el tema es que recortar ahí trae una implicancia porque ¿cómo se baja la carga laboral?: Bajando aportes o contribuciones patronales a seguridad social con lo cual se desinflan los fondos jubilatorios. Está bien que eso se da en el largo plazo, pero se achican los fondos que van a los fondos jubilatorios’.

Puntualizó que ‘la otra forma es bajar los aportes y contribuciones a las obras sociales que ahí se desfinanciarían".

"Estamos de acuerdo filosóficamente de ver qué impacto trae el recortar sobre esos puntos, pero habrá que ver cómo lo van estudiando y qué facilidades hay para poder hacer eso’.