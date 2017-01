Un incendio arrasó con extensos pastizales de varios parajes entre Santiago del Estero y Córdoba

04/01/2017 -

Durante varias horas, Bomberos de la policía, empleados de la Municipalidad y la Brigada de Incendios Forestales de la ciudad de Ojo de Agua trabajaron bajo el intenso calor para controlar un incendio de grandes proporciones que se generó minutos después de las 14.30.

Según informó la policía, el fuego devoró campos de los parajes Las Trancas, El Naranjo, Puerta de los Ríos, todos ubicados al sur del territorio santiagueño, en el límite con la provincia de Córdoba.

Si bien las causas por las que se propagaron las llamas aún no fueron reveladas por los investigadores, los lugareños no descartan que las altas temperaturas hayan influido para que el fuego se genere rápidamente. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas.