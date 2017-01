Arrancó la era Coleoni en Central Córdoba

Fotos OBJETIVO. Coleoni tiene claro que la meta es zafar del descenso, pero pretende lograrlo con una idea de juego.

-

A las seis de la tarde en punto, pese al intenso calor reinante, Gustavo Coleoni asumió formalmente la dirección técnica de Central Córdoba.

Luego de una breve charla en el centro del campo de juego del Alfredo Terrera, llegaron una serie de movimientos físicos a cargo del PF Ricardo Cassini. Y después el DT trabajó con tres grupos de diez jugadores para empezar a dejar ver su idea de juego.

Con pecheras negras trabajaron Lucas Calviño, Diego López, Gabriel Zuvinikar, Rodrigo Lastra, Leandro Chetti, Silvio Iuvalé, Marcos Sánchez (el flamante refuerzo), Luis Leguizamón (volvió de su préstamo de Vélez de San Ramón), Osvaldo Miranda y Mauro Barraza.

Los rojos formaron con: Pablo Heredia, Hugo Vera Oviedo, Rodrigo Mieres, Matías Carabajal, Juan Aguirre, Diego Diellos, Cristian Vega, Emanuel Fernández, Martín Zapata y Martín Minadevino.

Y los narajas alistaron a Leonel Caffarati, Dante Bareyro, Gabriel Fernández, Hernán Lamberti, Matías Pato, Leonardo Sequeira, Leandro Becerra, Israel Coll, Sergio Salto y Pablo Vilchez.

También estuvieron en la primera práctica del año Javier Noriega y Adrián Argachá, quien sigue realizando trabajos diferenciados tras ser sometido a una operación tras una fisura. Se estima que a fines de febrero podría sumarse a los trabajos del grupo.

El ausente fue Carlos Soto, quien estaría en Paraguay tratando de finiquitar su incorporación a un equipo de segunda división.

La palabra de Coleoni

Tras el extenso entrenamiento, EL LIBERAL dialogó con Gustavo Coleoni.

"Hicimos una linda práctica, noté mucha predisposición en los chicos, muchas ganas. Cuando ya estemos dentro de la pretemporada vamos a hacer un trabajo más fino desde lo social, charlas que vamos a tener con ellos y algunas acciones que hacemos nosotros para direccionar y unir más el grupo", dijo.

Luego agregó: "Estar siete u ocho días juntos en la pretemporada nos da la posibilidad de consolidar la idea, el objetivo que tenemos como cuerpo técnico a nivel grupo. Dentro de la cancha, más allá de los diseños y las estrategias, me pondría muy contento a mí ver un equipo que presione siempre alto, que tenga determinación y verticalidad, que sería robar la pelota y en la menor cantidad de pases posibles poner un jugador contra el arquero. Eso es lo que me gustaría ver de acá al final de la pretemporada porque creo que hay material para hacerlo".

El "Sapito" dijo que cada jugador jugará en su puesto. "Los volantes de contención jugarán adentro, los extremos por afuera y los nueve jugarán de nueve. Lo que queremos darles a ellos es una intensidad y una manera de jugar", advirtió.

"Debemos tener la mentalidad de ir a buscar los partidos en todas las canchas. De hecho, no me sale ir a buscar un empate, que no estaría mal algunas veces. Por el momento tenemos una idea de presionar, más allá de jugar de local o visitante. Siempre vamos a elegir ir hacia adelante, aunque a veces quizás el rival te deje y te meta en un área. La idea es mantener un orden y una intensidad para que el rival se sienta incómodo", agregó.

Coleoni aceptó que en algunos partidos de visitante, puede que el rival los obligue a resguardarse, pero diferenció eso a salir directamente a resguardarse.

"Si el rival te está metiendo contra un arco, vos tenés que estar agazapado para, en la más mínima distracción del rival, salir con tres, cuatro o cinco jugadores hacia adelante y poder lastimar. Lo bueno es saber que en algún momento el equipo va a tener dos o tres situaciones como para rematar el juego, se puede dar un partido así. Nosotros vamos a intentar, en todos los partidos, que mi arquero no tenga problemas y presionar bien alto. A veces se va a poder y a veces no, pero tenemos que tener todos la misma idea", concluyó el DT cordobés.