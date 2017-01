Calificaron de "inviable" el regreso del fútbol

Fotos REALIDAD. El secretario gremial de Agremiados, Sergio Marchi, confirmó que hay algunos clubes que están casi en cesación de pagos.

Los dirigentes de clubes de Primera División advirtieron que si el Gobierno no les paga a las instituciones el dinero que les adeuda por el contrato de Fútbol Para Todos, es "inviable" que se reinicien los campeonatos.

En tanto, Sergio Marchi, secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), afirmó que en la medida que los clubes no paguen las deudas que tienen con los jugadores, el fútbol no arrancará el primer fin de semana de febrero, como está previsto.

"Si no aparece la plata es inviable que comience la actividad. Hay muchos clubes con una abultada deuda y que están casi en cesación de pago", aseguró Marchi a la salida de una reunión en la cual también participaron dirigentes de algunos clubes, incluidos algunos del ascenso, un miembro de Legales de AFA y representantes del Ministerio de Trabajo.

Del mismo modo se expresó Marcelo Calello, presidente de Quilmes, quien afirmó que "los jugadores tomaron una decisión. Yo creo que a esta altura no arranca".

Marchi y Calello fueron dos de los participantes de una reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, y en la cual no hubo dirigentes de los principales clubes ni integrantes de la Comisión Normalizadora de la AFA.

Ante esta situación, lo único que se acordó en el encuentro de ayer pactar una nueva reunión para la próxima semana, aunque no se precisó ni día ni horario. "En principio los clubes mostraron un acta incumplida por el Gobierno. Hay una situación de disolución de contrato, pero por lo que entiendo el Gobierno no está incumpliendo. Pero todo eso no pasa por nuestra facultad", puntualizó Marchi para dejar en claro que el reclamo del gremio no tiene nada que ver con el conflicto desatado entre las otras dos partes.