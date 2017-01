Beatriz Salomón gana un millonario juicio y disfruta de "Extinguidas" en Mardel

04/01/2017 -

Beatriz Salomón volvió a Mar del Plata, una ciudad donde brilló en los años 80 junto con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, esta vez con "Extinguidas", una obra autoreferencial tanto para ella como para sus demás compañeras: Adriana Aguirre, Noemí Alan, Luisa Albinoni, Patricia Dal, Sandra Smith, Naamin Timoyko, Silvia Peyrou, Mimí Pons y Pata Villanueva. Arrancaron muy bien en la sala del teatro Atlas (Luro y Corrientes).

EL LIBERAL entrevistó en exclusiva a esta mujer ícono de un tiempo glamuroso en la Argentina. Pero, el diálogo no solo giró en torno a la pieza teatral sino también a la decisión de la Justicia argentina que falló en su favor en el sonado caso de la cámara oculta que mostró a su expareja, Alberto Ferriols, ofreciéndole a una travesti una rebaja en los honorarios a cambio de favores sexuales.

En la disposición judicial emitida por el Juzgado Civil 40, de Buenos Aires, se condena a América TV, a la productora Eyeworks, a Luis Ventura, a Jorge Rial, a Miriam Lewin, y a Daniel Tognetti a pagar la suma de 14.593.551 pesos, más intereses, lo que elevaría la suma a casi 30 millones.

-Después de una lucha de doce años, le ganaste un juicio a Jorge Rial, Luis Ventura, Mario Pergolini y América por el tan sonado caso de la cámara oculta a tu expareja Alberto Ferriols.

-Se ganó en primera instancia. Esto no termina acá porque, seguramente, habrá una apelación y habrá que esperar, por lo menos, un año más. Estoy muy agradecida a la Justicia argentina porque estoy viendo que la Justicia está haciendo justicia. He pasado momentos muy dolorosos como consecuencia de esa cámara oculta. Siempre confié en la Justicia. Y hoy estoy muy agradecida por el fallo que emitió. Tengo tanto dolor, y muchas veces me embarga una profunda tristeza, cuando recuerdo el mal momento vivido.

-Momentos especiales vives hoy en lo personal y en lo profesional. ¿Qué evaluación realizas de ambas facetas?

-Yo estoy muy feliz, tanto por lo resuelto por la Justicia como también por haber debutado en el teatro Atlas, de Mar del Plata, una obra maravillosa de José María Muscari. Después del éxito del año pasado, que hicimos el teatro Regina en Buenos Aires y la extensa gira nacional y cerramos a sala llena en el teatro Picadilly, de Buenos Aires.

-Volver a Mar del Plata, con una obra que, más allá del título sugestivo que tiene, profundiza sobre cuestiones existenciales de sus protagonistas.

-Es una obra que, en clave del humor, contamos cosas muy duras de nuestras vidas. Cada una de nosotros tenemos un monólogo donde contamos aspectos esenciales de nuestras vidas. Eso emociona al público. "Extinguidas" no es porque nosotras estamos grandes, olvidadas, en el ostracismo y somos actrices de los 80, sino porque recordamos otra época, como era la televisión. Hablamos de las cosas que hemos vivido y que se ha visto en televisión y otras cosas que nunca fueron contadas. La ropa que lucimos es glamurosa como la puesta en escena.

-¿Cómo es subirse a un escenario y hablar de la luz y la oscuridad por la que una atravesó en la vida?

-Es como hacer terapia. Y como el teatro tiene ese efecto sanador, nos sumergimos en la oscuridad de nuestras vidas para encontrar la luz y caminar sin pesadas mochilas. Muscari nos escuchó a cada una de nosotras y, a partir de allí, estructuró un sólido y comprometido guión donde no solamente se nos reivindica sino que reivindica a la mujer.