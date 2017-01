El llanto de Nico Vázquez tras recordar a su hermano en el teatro

Fotos Nicolás Vázquez se mostró muy emocionado.

Nicolás Vázquez tuvo la difícil tarea de salir al escenario nuevamente tras el repentino fallecimiento de su hermano Santiago, con quien mantenía una relación muy cercana.

En primer lugar, le agradeció a su madre por el apoyo y destacó la fuerza que le aportó para poder seguir adelante tras la pérdida de su hermano. "Lo extraño todos los días", dijo emocionado.

"No tuve días fáciles y sé que no termina acá. Es muy fuerte. Fue muy loco cuando salí, me dieron tanto cariño pensé que no podía. Estaba muy emocionado, es muy fuerte estar acá", indicó y prosiguió con un mensaje para sus colegas: "Quiero agradecer a mis compañeros, son mucho más que eso, son amigos, son familia porque han estado conmigo en todo momento", dijo el actor, que estaba acompañado por su esposa, Gimena Accardi.

Tras sus palabras, el público lo ovacionó, concluyendo así con un emotivo momento.