CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Enero 2017

A LAS 19.30 SORTEO DEL AÑO TARJETA SOL BSE

Hoy 00:57 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

13.00 TELEFE NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

19.30 SORTEO DEL AÑO TARJETA

SOL BANCO SANTIAGO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

(CONTINÚA)

23.45 LOS MILAGROS DE JESÚS

00.45 UPLAY 

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 DALE FERRO

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 LA 40

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y

ALEGRÍA- BOGOTÁ

07.13 DUDLEY DE LA MONTAÑA

08.55 LA GUARDERÍA DE PAPÁ

10.46 ACADEMIA DE VAMPIROS

12.56 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

15.40 TRES SON MULTITUD

17.56 NUESTRO HERMANO IDIOTA

19.45 LA PROPUESTA

22.00 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

TCM

07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.30 EL JINETE PÁLIDO

12.35 MI QUERIDO PRESIDENTE

14.40 NO ME OLVIDES

16.45 LA PISTOLA DESNUDA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 HELLBOY

TNT

06.59 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS

08.14 ¡SÍ SEÑOR!

10.03 CORAZÓN DE TINTA

11.53 AMOR Y TESORO

13.51 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

15.30 HELLBOY

17.32 CURVAS DE LA VIDA

19.34 MI NOMBRE ES SAM

22.00 SCARY MOVIE 4. DESCUARTIZADOS

DE MIEDO

23.22 ATAQUE EXTRATERRESTRE

00.52 UN CRIMEN INESPERADO

SPACE

09.02 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

10.58 LA NIEBLA

12.26 FUGA DE NUEVA YORK

14.00 ESCAPE DE LOS ÁNGELES

15.37 EL RESCATE

17.36 THE GREAT GHOST RESCUE

19.07 LA TIERRA PERDIDA

20.42 LA APARICIÓN

22.00 ENCADENADO

23.36 SOUTHBOUND

CINECANAL

09.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

11.15 TE AMO, BROTHER

13.10 MI NOMBRE ES KHAN

15.55 ROBIN HOOD

18.20 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO

20.10 EVOLUCIÓN

22.00 DEPREDADORES

23.45 QUISIERA SER MILLONARIO

SONY

08.00 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 CAMBIADAS AL NACER

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 CAMBIADAS AL NACER

17.00 GEMELOS

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 6, A LAS 23.30, FOLCLORE LATINOAMERICANO POR GUADA &

ALEJANDRO SUÁREZ. INVITADOS ESPECIALES DÚO SUÁREZQUIROGA.

INTERPRETARÁN CANCIONES DE CANCIONES DE CECILIA TOOD,

VIOLETA PARRA, YUSA, RAÚL CARNOTA, Y OTROS. CONCIERTO SOLIDARIO

A BENEFICIO DEL CORO CANTACÓ.

+SÁBADO 7, A LAS 18, FIESTA DE VERANO PARA NIÑOS Y NIÑAS. HABRÁ

PINTA CARA, COMPETENCIA DE BAILE, KARAOKE Y JUEGOS EDUCATIVOS.

CASA FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 7, GRAN PEÑA CON MARIO REYNAGA, TRÍO SAN FERNANDO Y

RUBÉN FRÍAS.

CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)

+SÁBADO 7, “LA NOCHE DE LOS GRANDES” JUNTOS POR PRIMERA VEZ:

BETO ORLANDO, LOS LINCES, JUAN “CORAZÓN” RAMÓN Y LOS INTERNACIONALES

IRACUNDOS.

CINES

SUNSTAR

SING VEN Y CANTA (3D):

ANIMACION, MUSICAL. (ATP)

HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)

20:40 (Cast) 22:50 (Cast) 01:00

(Cast)

07/01 - 14:10 (Cast) 16:20 (Cast)

18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50

(Cast) 01:00 (Cast)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY- 17:05 (Cast)

07/01 - 08/01- 14:20 (Cast) 17:05

(Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 19:50 (Cast) 22:30

(Subt) 01:00 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY Y MAÑANA 22:00 (Subt) 00:30

(Subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY - 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40

(Cast) 00:00 (Cast)

07/01 - 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

19:30 (Cast) 21:40 (Cast) 00:00

(Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

(2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

06/01 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

00:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

ESTRENO

17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05

SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP

ESTRENO

16:20 (SOLO DOMINGO)

18:30 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA! 2D

ATP ESTRENO

17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS

DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

ROGUE ONE: UNA HISTORIA

DE STAR WARS

22:10 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

 
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