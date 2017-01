FÚNEBRES | 5 de Enero de 2017

Hoy 22:10 - FALLECIMIENTOS





- José Braulio Reimundi

- Néstor Ramón Chuaire

- Oscar Alonso Acosta

- Carmen Ybáñez (Loreto)

- Orlando Umbídes (Clodomira)

- Mario Clorindo Vitalevi

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, OSCAR ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Sus hermanos Carlos, Maria, Meli, Victorio, Ceci, César y Raúl, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus primos hermanos; Victoria Banco de Moisés y Mario Alberto Banco con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Señor tu hijo ya está ante ti haz que brille para el la luz que no tiene fin". Ex compañeros de su esposa Mirta Alderete de la Esc. Nº 388 Dr. Gumercindo Sayago, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Fidelia y Delia Bustamante y Maria Vázquez despiden con dolor al amigo y vecino Rulo. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. El Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Gringo y Morocha, sus hijos Blanqui, Emanuel y Damián acompañan con profundo dolor a la amiga Mirta e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Francisco Molinari e Isabel Palomo de Molinari y sus hijos Florencia y Francisco participan el fallecimiento del querido Rulo y acompañan en el dolor a su flia.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Gastón Noriega y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La fe en Dios, reconforta nuestras penas. Rulo querido, amigo, hermano. El creador ha dispuesto llevarse a los buenos, dejando tristes a tu familia, a tus amigos de siempre. Pero quedas en nuestros corazones para siempre. Sus desconsolados compadres, Teo y Elba Alcaide, Jorge y Patricia y sus respectivas familias. "Que brille la luz que no tiene fin".

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz eterna. El personal directivo, docentes y asociación cooperadora de la Escuela Nª 29 acompañan a la flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Señor recibe en tus manos a tu hijo y brille para el la luz que no tiene fin". Sarita Ayuch y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su querida ahijada Marianela y su mamá Joly Carabajal, lamentan participar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su prima Emma Esther Elías, sus hijos Mario Luis Seiler y familia, Rubén Omar Seiler y familia, participan conn profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Valle Santana y Panchita, sus hijas Sandra y Germán Lorenzo, Silvina y Luis Herrera, sus nietos Leandro, Abril y Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Ramón Cortina, su esposa Analía del Castillo, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Ramiro. Acompañan a su familia en tan difícil momento.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Graciela Sosa de Córdoba y familia, Dolores Aranda de Cervera y familia participan su fallecimiento. Acompañan a Mirta e hijos ante la irreparable pérdida.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. CPN Marcela Alejandra Laprida, su hijo Marcelo Agustín P. Laprida y familia acompañan con profundo dolor a su querido amigo Facundo Daverio ante la pérdida de su abuelo Rulo y a toda su familia. Elevan una oración por el descanso eterno de su alma.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Rosa A. Cura de Laprida, sus hijos Marcela y Osvaldo acompañan a la familia Banco y elevan una oración en su memoria de su amigo Rulo, pidiendo a Dios por la pronta resignación.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Dr. Felipe R. Pavón y sus respectivos hijos Diego, Facundo y Elisa participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna". Su esposa Marta Abut, sus hijos Silvia, Daniel, Jorge y Mariano, sus hijos políticos Eduardo, Verónica, Silvia y Evangelina, sus queridos nietos: Eugenia, Ignacio, Josefina, Ariana, Santiago, Constanza, Nicolás y Agustín y su bisnieta Isabella participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hija Silvia, su h. pol. Eduardo Navarrete, sus nietos Eugenia e Ignacio y su bisnieta Isabella participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hijo Daniel Ramón, su nuera Verónica Mordazzi, sus nietos Santiago y Constanza participan su fallecimiento.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hijo Jorge Luis, su esposa Silvia Mondin, sus nietas Josefina y Ariana participan su fallecimiento.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hijo Néstor Mariano, su hija pol. Evangelina Argañarás, sus nietos Nicolás y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su hermana Olga, su cuñado Fadel, sus hijos Luis, Omar y Andrea Astun, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Participamos con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida compañera Silvia Chuaire. Sus compañeros de la primaria de 7º B de la Escuela Normal Nacional Superior del Profesorado Manuel Belgrano, rogamos su descanso eterno.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Las amigas y amigos de su hija Silvia; Paola, Paula, Marcela, Viviana, Carla, Carolina, Andrea, Verónica, Marcelo (a), y Luis, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La comision directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Teacher Silvia y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. ¡Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales Jerusalén (Sal 1.22, 1-2). Luis Dalale y María Cristina Vergottini, sus hijos Luis A., Cristina E., Daniel E., María Marta y Miguel y familia participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones por su eterno descanso.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus consuegros Marcelo A. Argañarás, su esposa Ligia G. Colunga e hijos Leonardo, Evangelina, Carlos y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento R.I.P.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Ana Mitre Ruedas y sus hijas Analía, Marcia y Belma, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Manuel Eugenio Sambade y flia., y Elba Mitre participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus consuegros Ramón Navarrete y Sra. Solana Mitre, sus hijos Eduardo y Ramón con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Ramón y Dorita, sus hijos Fabi, Ramón y José María Ramos participan con pena su fallecimiento. Piden al Señor les de paz y consuelo a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Las alumnas de los sábados de su hija Silvia; Candela, Silvia, Fernanda, Maria, Naty, Paula, Silvia, Silvana, Vanesa y Chini participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia., en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. El grupo de las cafeteras participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera Silvia.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. El grupo de las extranjeras participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera Silvia.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La familia Collado Cordone participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida amiga Silvia.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La familia Speciale Tenaglia participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestros queridos amigos Silvia y Jorge.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La comunidad educativa del Jardín Argentino Árabe Shams acompaña a la docente Eva Argañaraz de Chuaire en la pérdida de su padre político elevando al Altísimo oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Marcelo Abutt, María Angélica Storniolo y sus respectivos hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La Caja Social de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la profesora Silvia Chuaire. Ruegan una oración en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Luis Andrés Dalale y Graciela Fernández y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Formacion Docente Nº 1 participa con dolor el fallecimiento del papá de la profesora Silvia Chuaire.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. El departamento de Inglés ISFD Nº1 acompaña la profesora Silvia Chuaire en este difícil momento.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. APISE (La Asociacion de Profesores de Ingles de Sgo. del Estero) participa con dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Silvia Chuaire. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Querida Marta: Estás junto a mi hermano Feiz. Su hermano político Mario Moyano, Imelda González, sus hijos Piki, Ramón, Marcela y Maria Imelda, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Compañeros de trabajo de su hijo Omar Moyano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. (Desde España). Su esposa Clelia Beatriz Mussi Aguirre y sus hijas Clelia Patricia Jorge Saad, Leysa María Jorge Saad, Mariano Vittar y sus nietas María Valentina, María Laura y María Belén participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|. "Solo la muerte es verdad, y puesto que a ella caminamos, honremos al que abandonò la tierra y nos espera". Sus hermanas, sobrinos, sobrinos nietos, demàs familiaries y todos sus amigos y afectos acompañaremos en la inhumaciòn de sus restos que fueron velados en Córdoba y traidos a nuestra ciudad para ser sepultados hoy a las 19.30 en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos eleven oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. "Que el Señor en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno". Su primo hermano Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su querida memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Enrique Nasif Saber y Adela Figueroa, sus hijos Silvina, Germán, Ferni y sus hijos políticos acompañan a toda su familia en este dolor recordándolo al querido Roberto con cariño.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Pocha Sayag de Nazar, hijas, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Olga de Zurita lamenta profundamente su desaparición física, una persona amorosa, solidaria y muy buena docente. Su pueblo donde nació (Villa La Punta) la recordará eternamente. Villa La Punta.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hermano Gringo Moisés, su cuñada Bochy Ruiz, sus sobrinos Jorge R. Moisés, Ana María Cura y sobrino nieto Jorge Nicolás Moisés participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Que el cielo te reciba con amor..." Tu hija en el afecto Claudia Herminia Aprile y familia.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Alva Pavón de Escontrela y sus hijos: Pablo y Bechi; Andrea y Guillermo; Fabiana y Andrés; y Fernanda Escontrela acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su esposa Patricia Gargiulo, sus hijos Patricio, Fiama y Joaquín, su madre Teresita Herrera, sus hermanas Gabriela y Alejandro Pereyra, hermanos políticos Carlos Maldonado y Ely Levin, sus sobrinos Nayra, Tiana, Lucas, Valentina, Rodrigo y Nathan participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. C.E.A. Centro de Educación para el Arte Municipal, personal directivo, docente, administrativo y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de su compañera Elsa Pereyra.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Taller de Libre Expresión Musical de la 3° Edad La Banda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una en su memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. La hermana del corazón de su madre Teresita. Susana Zarazaga, Pipi, Sofía, Diego y Guillermo Cruz Zarazaga. participan con profundo dolor el fallecimiento de Dady.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Su esposa Sara Ramos, sus hijas Irma y Nora participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio del Zanjón.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Sus hijos Petty y Toño, sus nietos Romina y Hernán, Jo y Ale, Seba y Luz, sus bisnietos Alejo, Juanita y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio del Zanjón.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Su hija Nora, sus nietos Norita y Romeo y Santi, su nieta política Bernabela Cabrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio del Zanjón.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Sus hijas Nora e Inés, nietos Romeo, Santiago, Norita, Sebastián, Romina y María José y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio del Zanjón. Serv.Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados. Su hermana Fina, hermano pol. Lito, sobrinos Verónica, Mechi, Ali, Mario y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Su hermano Oscar Mario, hermana política Claudia, sobrinos Claudio y María Mercedes y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Tío te fuiste a descansar en paz. Su hermana política Alicia, sus sobrinos Marcela, José, Caro y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Su sobrina Myriam Maldonado de Herrera y su sobrino político César Federico Herrera, sus sobrinos nietos Joaquín, Martín, Eugenia. Carmen y Francisco Herrera y su sobrina en el afecto Diana Matteo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su amiga Sissi Montoto, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Olga Nellem y sus hijos Natalia, Pacho y Fernando participan con dolor el fallecimiento del padre de Nori y Pety. Ruegan oraciones en su memoria.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Mabel Miliani e hijos Carolina, Florencia y Carlos Martinetti participan con dolor el fallecimiento del abuelo de Nene. Ruegan oraciones en su memoria.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Josefina Ibáñez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado Nene y brille para él la luz que no tiene fin. Acompañan a su flia., en este difícil momento.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Norma Morán, Mariano y Daniel Córdoba participan con profundo dolor el fallecimiento del padre, querida amiga Nora y abuelo de Norita, Romeo y Santi. Que brille para el la luz que no tiene fin.

REIMUNDI, JOSÉ BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Las amigas de su hija Nora, Tere Ávila y flia., Marta Meossi y flia., Vicky Torres y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Jorgelina, Shirley y Ernesto Cantos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus queridos amigos y compañeros de trabajo Ernesto y Ricardo Chaud; rogando a Dios les de la fortaleza necesaria para sobrellevar tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

VITALEVI, MARIO CLORINDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Su esposa Rosa, hijos Mario, Oscar, Claudio, Favio, Cristian, Daniel, Daniela, Mariela, Ana,. h. del corazón Gonzalo, José, Melisa, h. pol. nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio de Sta. María Casa de duelo. E. Miguel 657 Bº 8 de Abril. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGUIRRE, OLGA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/08|. Su esposo José, sus hijos Germán y Débora y nietas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

AGUIRRE, OLGA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/08|. No llores si me amas, si conocieras el Don de Dios y lo que es el cielo. Enjuga tu llanto y no llores, si me amas. Te recordamos siempre con amor. Sus hijos, nietas, hermanos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve años de su partida a la casa del Padre.

CARRILLO DE ALEGRE, ILDA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/16|. Madre querida, tu falta persiste en nuestros corazones con una ausencia irremplazable. Siempre estás con nosotros en cada momento del día. Gracias por cada enseñanza que nos dejaste plasmada y que perdurarán en nuestras vidas. Sabemos que hay una vida eterna en donde nos estarás esperando. Sus hijos Pedro Alegre y familia, Graciela Alegre de Detling y familia invitan a la misa que se realizará a las 20.30 en la Iglesia Santo Cristo, Bº Libertad, al cumplirse un año de su fallecimiento.

CARRILLO DE ALEGRE, ILDA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/16|. Parece que fue ayer que partiste al encuentro con el Señor. Cada día eres más grande, cada día te extrañamos más. Fuiste una persona tan grande y extraordinaria que convertías lo imposible con sencillez y aplomo en algo fácil. Dabas sin esperar nada a cambio. Cada día que pasa te extrañamos más. Gracias Dios por habernos dado una madre tan maravillosa. Sus hijos Nora Pacheco y familia, Yasmine Pacheco y Agustín Arques invitan a la misa que se realizará a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad, al cumplirse un año de su fallecimiento.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Mi querida Dra. Ponti, hoy a nueve días de tu partida al Reino del Señor, la lucha sin tu ausencia sigue, aún no podemos resignarnos de tu inesperada partida, quizás el velo llanto va cesando y nos deja ver que ese día por fin se te fue concedida el descanso que merecías, pero esto no impide que en el corazón se siente el vacío de un abrazo, pero a la vida hay que saborearla y sobre todo vivirla, esto nos enseñaste y eso intentamos hacer, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus fieles empleadas del Estudio Jurídico: Celina, María Mercedes, su ahijada Dra. Mercedes M. Ibarra, Leopoldo, Marcelo y Julio Ibarra, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la Iglesia Catedral. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Pa, dejaste un vacío imposible de llenar en nuestros corazones y en nuestro hogar, siempre te recordaremos con orgullo ya que fuiste nuestro ejemplo a seguir. Tu esposa María, tus hijos Rafael, Roberto, Daiana, Noelia, Romina, Antonio, tus hijos políticos Daniel, Silvana, Carina, Pamela, tus nietos Nicolás, Ximena, Denise, Leonel, Micaela, Josue, Tomás, Yocelyn, Virginia, Nadia, Lizandro, Mateo, Maria, Nailea, invitan a la misa a realizarse el día jueves 5 de Enero a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 noches de su partida al Reino Celestial en la iglesia San Francisco de Asís.

SEQUEIRA, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/15|. Las lágrimas que derramamos no son suficientes por todo lo que nos diste. Te fuiste de nuestro lado pero no de nuestros corazones, nos diste inolvidables momentos de compañía, alegría y ternura, guardaremos por siempre tu imagen junto a las cosas más queridas solo te pedimos que nos ayudes a sembrar esperanza y fe. Su compañero Gustavo Guevara, su hijo Gustavo Benjamín, sus padres políticos Isolina Tijera y Alberto Guevara, tus hermanos, hermanos políticos y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica al cumplirse dos años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DOMÍNGUEZ, BALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Personal directivo, docente, de maestranza, alumnos y comunidad educativa de la Esc. Nº 127 "Dr. Mariano Moreno" participan el fallecimiento de la Sra. Madre del compañero de tareas Ramón Ledesma y lo acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, BALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Hermanas políticas de su hijo Ramón Ledesma: Mirta Grimaldi y esposo Marcelo Jerez y Elba Grimaldi y esposo Luis Filippini, hijos, hijos políticos y nietos, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia. Ruegan oraciones a su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MARTÍNEZ, ALFREDO (Gringo) (q.p.e.d.) Falleció el 4/1/16|. Ha pasado un año y aún se extrañan tus ocurrencias, tu risa contagiosa y tu alegría. Vivirás siempre en nuestros corazones. Familiares invitan a la misa que se realizara en el día de hoy a las 20:30 hs en la Iglesia La Salette con motivo de cumplir un año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

IBIETA DE PAZ, ANA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/16|. A un mes de su fallecimiento, sus hijos, hijos políticos nietos y bisnietos agradecen a familiares, amigos y vecinos el afecto y cariño con que los acompañaron.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

UMBIDES, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su esposa, sobrinos, hermanos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira. CARUSO CIA DE SEGUROS - EMPRESA SANTIAGO.

YBÁÑEZ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Nueva Loreto. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.