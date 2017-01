La ocupación hotelera alcanza un 93%

05/01/2017 -

El portal Booking.com asegura que entre el domingo uno y el próximo domingo 8 de enero Punta del Este y su zona de influencia alcanzaron 93% de ocupación. Es uno de los más altos guarismos de los últimos 10 años. El precio promedio por noche de alojamiento es de U$S490 en Montoya y U$S 548 en el Centro de Punta del Este.

El alojamiento más barato, tanto de hotel como de casa, es de U$S 110 la noche en el barrio Aidy Grill. Un apartamento para 5 personas hasta el 8 de enero en el edificio Yoo sale U$S 24.500. La casa Alevines, frente a la playa El Emir se ofrece por U$S 11.500.

El complejo The Grand Hotel ofrecía una habitación doble a U$S 9.903. Por su parte, el hotel Sea View tenía todavía habitaciones disponibles a U$S 1.241 para el período. Para las mismas siete noches, el B&B Hostel ofrece sus habitaciones para dos personas a U$S 650. Los porcentajes de ocupación también son altos para la semana comprendida entre el 3 y el 10 de enero: 90%.

Y se mantienen en el mismo porcentaje para los días siguientes. Todo indica que enero tendrá una demanda sostenida durante todo el mes más allá del punto alto que se registrará en los primeros ocho días. Los clientes de este portal explican las razones por las cuales optaron por Punta del Este para esta época del año: "Puerto, actividades al aire libre y cocina gourmet". Empero, la alegría de algunos también es la desdicha de otros. El sector inmobiliario asegura que los alquileres siguen tramitándose por el canal informal de agentes no autorizados y por las nuevas aplicaciones. En las últimas semanas se concretaron alquileres mediante la aplicación Airbnb. Entre ellos, brasileños que llegaron para pasar el feriado de Reveillon. Los mismos propietarios confirmaron otros alquileres a partir del próximo domingo 8 de enero.