Tarragó Ros se anotó para gobernador de Corrientes

05/01/2017 -

"Después de una actuación en el Teatro Colón, Macri me viene a saludar y me dice ‘cómo le va al futuro gobernador de Corrientes’. Lo tomé como una broma. Pero ya la segunda vez que me lo dijo vi que iba en serio. Y me largué".

El relato es letra y música de Antonio Tarragó Ros, quien a los 69 años acaba de tomar la decisión de sumarse a la política. El autor de "Carito" y "María va", se definió en una entrevista con el diario Clarín como "peronista de Perón", pero advirtió que se presentará para candidato a gobernador por Cambiemos. Tarragó Ros reconció que "no voy a buscar apoyo en la Casa Rosada, sino en el pueblo", aclara. Y se agranda antes de tiempo: "No me meto para ser un político, que llega pensando en ganar la próxima elección, sino en ser un estadista, que piensa en las próximas generaciones", resaltó el músico correntino.