El cobro extra por el uso de aire acondicionado en los taxis de la Capital despertó una fuerte polémica

Por los fuertes calores, muchos pasajeros optan por viajar en taxi y no en colectivo.

05/01/2017 -

Viajar en radiotaxi puede significar "una salvación" en épocas de altas temperatura, pero también una experiencia ingrata si el chofer cobra un costo adicional (además de la tarifa real) por el uso del aire acondicionado.

Así al menos trascendió esta semana por quejas que distintos pasajeros acercaron a este medio, advirtiendo un "costo adicional del viaje con aire acondicionado" que realizaron algunas empresas de radiotaxis de la ciudad Capital.

Según explicó Luciano Ledesma, titular de la Federación de Propietarios de Taxis y Radiotaxis de Santiago del Estero, "algunas empresas cobran un monto adicional que oscila entre los $8 y $20". No obstante, dijo que dicho plus "debe ser denunciado, porque no está contemplado en la ordenanza".

Aun así, explicó que en algunos casos, "suele haber un previo acuerdo entre las partes (pasajero y taxista), de viajar hacia el destino elegido con aire acondicionado todo el tiempo, y es el propio pasajero el que reconoce el gasto de combustible del vehículo, y decide colaborar con un monto de dinero", resaltó.

Cuál es la sanción

Por su parte, el director de Tránsito de la comuna capitalina, Enrique Urquiza, respondió en forma tajante que en estos casos "la sanción es al propietario del vehículo, con la quita de la habilitación en forma definitiva", dijo, en el caso de detectarse denuncias, que por el momento no se acercaron a la dirección.

Explicó que como organismo de contralor, "podemos aplicar las sanciones correspondientes -en el caso de comprobarse-, que implica dar de baja la circulación del vehículo, ya que no hay otro tipo de sanción intermedia".

Explicó que el usuario "debe tomar nota del horario que usó el servicio de taxis, el número del móvil, nombre de la empresa, solicitar el ticket del viaje y elevar la denuncia a la Dirección de Tránsito (mesa de entrada)".

No pagar el plus

La última ordenanza de cuadro tarifario que emitió el Concejo Deliberante y promulgada por el municipio capitalino el año pasado, resalta una bajada de bandera (diurna) de $8,10 y a $0,81 la ficha (cada 100 metros).

Mientras que la bajada de bandera nocturna es de $10,53; de $ 1,05 la ficha por los 100 metros recorridos (entre las 23 y las 6) y de $ 0,81 por el tiempo de espera (por minuto).

En ninguno de sus considerandos, la ordenanza contempla cobrar un plus por el uso del aire acondicionado en el vehículo, por lo que se considera un abuso de parte del chofer del vehículo.