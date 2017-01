Das Neves reaccionó contra la ayuda financiera a Eugenia Vidal

Fotos CRÍTICA. Para Das Neves, "va a ser un descalabro" la medida que adopte el Gobierno nacional, "y va a haber injusticias" para el resto de los gobiernos.

05/01/2017 -

La transferencia de 25.000 millones de pesos que el Gobierno nacional le otorgará a la provincia de Buenos Aires, como compensación de partidas adeudadas del denominado Fondo del Conurbano, generó controversia entre funcionarios del Ejecutivo que encabeza María Eugenia Vidal y dirigentes de otros distritos, quienes aseguraron que es una medida discrecional.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, advirtió que será "un descalabro" si el Gobierno nacional decide otorgar fondos extra a Buenos Aires sin consultar al resto de las provincias.

"Va a ser un descalabro y va a haber injusticias. Acordémonos del resto de las provincias", resaltó el gobernador.

El mandatario chubutense adjudicó la situación a "un planteo evidentemente electoral", y recordó que el oficialismo controla la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, "el trípode más importante en términos económicos".

"Dicen que no afecta a las provincias, pero la torta nacional que maneja el Estado nacional es de todos. Si vamos a hacer un esquema de reparación, hay muchas provincias que tienen problemas. No empecemos el año así porque nos vamos a enfrentar mal y esto no está para enfrentarse", añadió Das Neves.

Será por decreto

Según se conoció ayer, el presidente Mauricio Macri firmará en los próximos días un decreto para asistir con 25 mil millones de pesos al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, como compensación por el tope del Fondo del Conurbano.

Por su parte, el ex gobernador de Santa Fe y presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, acusó al gobierno de Macri de distribuir fondos de acuerdo al "color político" de cada provincia.

"Parece que los fondos están para unos y no para otros, depende el color político. Si éste es el camino que elige el presidente Mauricio Macri, se equivoca", escribió en su cuenta de Twitter el ex mandatario provincial y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

No obstante, desde la administración central aclararon que se entregarán por "transferencia directa" al Estado bonaerense 15.000 millones de pesos "en enero y en un solo pago", además de condonarle 10.000 millones de deuda para compensar el atraso del Fondo del Conurbano para la Provincia, aunque descarta impulsar un cambio legal.