Nicole Neumann se hizo "limpiar las energías" para superar crisis con su marido Fabián Cubero

05/01/2017 -

S i bien Nicole Neumann es una modelo a la que le falta exposición gracias a su trabajo sobre la pasarela y a su protagonismo en distintas campañas publicitarias, su paso por el "Bailando por un sueño" la sumió en un mundo mediático que ya había olvidado, además de demandarle largas horas fuera de su casa.

Todo eso repercutió en su pareja, la que formó hace diez años con el futbolista Fabián Cubero.

Por eso, eligieron las vacaciones de verano en Punta del Este para recuperar el tiempo perdido a raíz de las obligaciones laborales.

"Estas vacaciones nos vinieron bárbaro, acá desconectás de los bardos del año y tratamos de volver a conectar, pasarla bien, disfrutar y no pensar en cosas laborales ni nada por el estilo", dice la rubia cada vez que le hacen referencia a la comentada crisis matrimonial. En cuanto a la posibilidad de hacer terapia, reconoce: "En pareja lo intentamos, pero no llegamos a muchas sesiones porque era imposible embocar los tiempos de los dos y de la terapeuta. Habremos ido dos o tres veces, pero yo sí retomé con mi terapeuta de toda la vida. Me re ayudó, y también recurrí a un chico que te cura energéticamente, te limpia y te centra. Traté de atacar el problema por todos los flancos".