Farmacias anuncian que no atenderán con Pami desde Febrero

Hoy 19:59 -

Tras una nueva reunión entre Carlos Regazzoni, titular de la institución, y representantes de las cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país, no se llegó a un acuerdo por lo que nuevamente se hizo el anuncio de la suspensión de la provisión de medicamentos para los afiliados.

"En estas condiciones, en 2017, no se van a dispensar medicamentos a PAMI. No creemos que se pueda sostener más esta situación", fueron las palabras de María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa), a los medios. Por otra parte, reveló que la deuda actual del Instituto con el sector es de $ 1.700 millones.

"Nuestras necesidades nuevamente no fueron escuchadas por las autoridades del PAMI, no obteniendo soluciones de fondo a los problemas planteados, recordando que los mismos fueron abordados reiteradamente desde el 10 de diciembre de 2015. Sólo estaría en consideración incorporar a las entidades en una comisión de seguimiento y ver alguna alternativa para disminuir la carga financiera que tiene el convenio para las farmacias prestadoras", fueron las palabras con las que explicaron su postura las cuatro entidades que se reunieron el día de hoy que fueron, además de CoFa, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (Facaf), la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina.

Nuevamente la titular de CoFa, reiteró la negativa a continuar con la cobertura. “Se lo dijimos, en 2017 no va a haber red de dispensa. Ya pasamos todo un 2016 de sobresaltos y no creemos que se pueda sostener más esta situación". Por otra parte dejó en claro porqué se producirá la suspensión de la atención con PAMI: “La prestación no la va a tener no porque se trate de una medida de fuerza, sino porque el farmacéutico no va a poder comprar los medicamentos" se lamentó.

La actual crisis, viene desde 2015, cuando la obra social empezó a restringir los pagos. A partir de esto, los farmacéuticos comenzaron a cobrar los medicamentos ya vendidos, en un lapso de hasta 120 días, en contra de los 45 días habituales. A esta situación se le sumó el hecho de que ellos debían realizar el pago a sus proveedores, las droguerías, de 15 a 20 días después sin excepción.

En diciembre, las farmacias suspendieron la atención a PAMI otra vez tras denunciar que la organización no cumplió con sus compromisos de pago. Sin embargo, antes de que finalice el año, las entidades llegaron a un principio de acuerdo que estableció mantener el servicio activo hasta el 31 de enero.

"Regazzoni plantea que tiene una situación económica con la cual no puede dar expectativas y que cualquier situación la tenemos que arreglar con la industria farmacéutica. Pero la cara con los jubilados la tenemos que poner nosotros" finalizó ofuscada Reinoso.

Hasta el momento, no hay agendada ninguna reunión en lo que resta del mes que pueda destrabar la situación.