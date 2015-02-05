CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Enero 2017
A LAS 19.30 SORTEO DEL AÑO TARJETA SOL BSE
Por El Liberal
Hoy 00:59 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 TELEFE NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
19.30 SORTEO DEL AÑO TARJETA
SOL BANCO SANTIAGO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(CONTINÚA)
23.45 LOS MILAGROS DE JESÚS
00.45 UPLAY
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 DALE FERRO
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA 40
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y
ALEGRÍA- BOGOTÁ
07.13 DUDLEY DE LA MONTAÑA
08.55 LA GUARDERÍA DE PAPÁ
10.46 ACADEMIA DE VAMPIROS
12.56 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
15.40 TRES SON MULTITUD
17.56 NUESTRO HERMANO IDIOTA
19.45 LA PROPUESTA
22.00 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
TCM
07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.30 EL JINETE PÁLIDO
12.35 MI QUERIDO PRESIDENTE
14.40 NO ME OLVIDES
16.45 LA PISTOLA DESNUDA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 HELLBOY
TNT
06.59 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS
08.14 ¡SÍ SEÑOR!
10.03 CORAZÓN DE TINTA
11.53 AMOR Y TESORO
13.51 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
15.30 HELLBOY
17.32 CURVAS DE LA VIDA
19.34 MI NOMBRE ES SAM
22.00 SCARY MOVIE 4. DESCUARTIZADOS
DE MIEDO
23.22 ATAQUE EXTRATERRESTRE
00.52 UN CRIMEN INESPERADO
SPACE
09.02 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
10.58 LA NIEBLA
12.26 FUGA DE NUEVA YORK
14.00 ESCAPE DE LOS ÁNGELES
15.37 EL RESCATE
17.36 THE GREAT GHOST RESCUE
19.07 LA TIERRA PERDIDA
20.42 LA APARICIÓN
22.00 ENCADENADO
23.36 SOUTHBOUND
CINECANAL
09.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
11.15 TE AMO, BROTHER
13.10 MI NOMBRE ES KHAN
15.55 ROBIN HOOD
18.20 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO
20.10 EVOLUCIÓN
22.00 DEPREDADORES
23.45 QUISIERA SER MILLONARIO
SONY
08.00 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 CAMBIADAS AL NACER
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 CAMBIADAS AL NACER
17.00 GEMELOS
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 6, A LAS 23.30, FOLCLORE LATINOAMERICANO POR GUADA &
ALEJANDRO SUÁREZ. INVITADOS ESPECIALES DÚO SUÁREZQUIROGA.
INTERPRETARÁN CANCIONES DE CANCIONES DE CECILIA TOOD,
VIOLETA PARRA, YUSA, RAÚL CARNOTA, Y OTROS. CONCIERTO SOLIDARIO
A BENEFICIO DEL CORO CANTACÓ.
+SÁBADO 7, A LAS 18, FIESTA DE VERANO PARA NIÑOS Y NIÑAS. HABRÁ
PINTA CARA, COMPETENCIA DE BAILE, KARAOKE Y JUEGOS EDUCATIVOS.
CASA FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 7, GRAN PEÑA CON MARIO REYNAGA, TRÍO SAN FERNANDO Y
RUBÉN FRÍAS.
CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)
+SÁBADO 7, “LA NOCHE DE LOS GRANDES” JUNTOS POR PRIMERA VEZ:
BETO ORLANDO, LOS LINCES, JUAN “CORAZÓN” RAMÓN Y LOS INTERNACIONALES
IRACUNDOS.
CINES
SUNSTAR
SING VEN Y CANTA (3D):
ANIMACION, MUSICAL. (ATP)
HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)
20:40 (Cast) 22:50 (Cast) 01:00
(Cast)
07/01 - 14:10 (Cast) 16:20 (Cast)
18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50
(Cast) 01:00 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY- 17:05 (Cast)
07/01 - 08/01- 14:20 (Cast) 17:05
(Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 19:50 (Cast) 22:30
(Subt) 01:00 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY Y MAÑANA 22:00 (Subt) 00:30
(Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY - 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40
(Cast) 00:00 (Cast)
07/01 - 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
19:30 (Cast) 21:40 (Cast) 00:00
(Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
(2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
06/01 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
00:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
ESTRENO
17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05
SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP
ESTRENO
16:20 (SOLO DOMINGO)
18:30 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 2D
ATP ESTRENO
17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS
DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
ROGUE ONE: UNA HISTORIA
DE STAR WARS
22:10 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50