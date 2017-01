FÚNEBRES | 5 de Enero de 2017

06/01/2017 -

Fallecimientos

6/1/17

- María Adelina Lami

- Claudio Joaquín Carrizo (Nueva Francia)

- Salum Abdo

- Antonio Reinaldo Aredes

- Sergio Omar Cejas (Quimilí)

- Teresita Imelda Herrera de Alderete

- Graciela Noemí Alfano

- Gladis Noemí Delgado

- Mario Ramón Bravo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDO, SALUM (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Su esposa Graciela, sus hijos Mariela, Manuel, Pucho, Ale, nietos Iván, sus vecinos flia Gitale, flia Palacios, Bravo, Aznar, Tarchini y Sosa participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su hijo Ignacio Suárez, hermana Silvia y flia., tíos Cacho y flia. Zulma y flia. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO IOSEP - HAMBURGO SA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Sus primos Ing. Carlos T. Abdala, Noelia David de Abdala, Gabriela, María Eugenia, Cecilia, Carlos Tomás (h), e Ylda participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su tía Ana María Alfano de Acuña, sus primos Ana María y familia, Graciela y familia, Félix y familia, María Josefina y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Sus primos de Tucumán: Eduardo, Nena y Gustavo Vides Zavaleta Alfano y sus respectivas familias participan con dolor y acompañan a su hijo Ignacio en estos momentos de pesar.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su tía Elvira de Barrera, su prima Munita Barrera y su sobrino Guillermo Olivera Barrera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primos Mirta, Nelly, Amalia, chingolo, René y Negro Suarez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Vivirás eternamente en nuestro corazón. Sus primos Peggy, Mabel y Omar Antón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Sus primos Lucy Ponce Barrera, Daniela Ponce Barrera, Gonzalo Ceballos y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijos Ignacio Suárez en este difícil momento.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus tíos Nimia Barrera, César Ruiz, sus primos Fernando y Roxana, David Ruiz participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ignacio en su dolor.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus tíos Sulma Barrera y Julio Lopez, primos Ramón y Cecilia López, primos políticos Roxana Coria y Jorge Luna, sobrinos Felipe, Valentino López y Cassiana, Candelaria Luna López participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su prima Cecilia López, primo político Jorge Luna, sobrinas Cassiana, Candelaria Luna López participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su primo Ramón Lopez, prima política Roxana Coria y sobrinos Felipe y Valentio López participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Rogamos por el eterno descanso de tu alma. Su primo José Suarez, su esposa Liliana Paz, su hija Agustina, primos Mirta, Nelly, Amalia, Cesar y René, sobrinos Soledad, Paula, Santiago, Juan Cruz, Patricia y Mariana Suárez participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrino Juan José Suárez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Hermanos de su hijo Ignacio; Mariela, Sandra, Víctor, Nerea y Dani participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Tu cuñada Chabela, hijos Karina, Marlene y Jorge, hijos políticos y nietos Maximiliano, Franco, Valentina, Santiago y Jeremías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Marta Graciela Alfano participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor recíbela en tus brazos. Luis Eduardo Alfano, su esposa Zulma e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Teresita Alfano de Trouvé y flia. participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Carlos y Mimí Pérez participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Carlos Ortiz y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su cuñado Pepe, sus hijos Gloria Maria, Juan José, Jose Guillermo y Roque Rubén, nietos Lautaro, Erick, Esteban, Mia, Aidee, Ailen, Alina y Oriana. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su cuñado René Suarez, su esposa Nora, sus hijos Dra. Maria Florencia y Alejandro Salvatierra, Maria Celeste y Dr. Daniel Rodríguez, René Alejandro y nietos Camila, Alma y Máximo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su primo Ignacio.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Compañeros de trabajo de la Sra. licenciada Ramona Barrera participa con profundo dolor el fallecimiento de su prima.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. La licenciada Ramona Barrera participa con profundo dolor el fallecimiento de su prima Graciela.

ALFANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. José Félix Alfano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Graciela. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA AUDELINA (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. El padre de sus hijas Pancho. Sus hijas Rocío y Natalia, su hijo político Facu y sus nietos Francisco, Emili e Isabel participan con dolor su fallecimiento.

ALVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. El padre de sus hijas Pancho. Sus hijas Rocío y Natalia, hijos pol. Paco, nietos Francisco, Emily e Isabella participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cementerio La Piedad a las 9. C. de duelo P. L. Gallo 330 (S.V. Nº 3) SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ÁLVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA AUDELINA (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Vivirás eternamente en el recuerdo. Su hermana Alvina, sobrinos Martín y Yamila. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad.

ÁLVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA AUDELINA (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus hermanos: Alvina, Felisa, Mario, Martín, Carlos y Gerardo, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a hs 9 en el cement. La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo (S/V).

ÁLVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus amigos José Arias, Magalí Comán y sus hijas Constanza, Denisse, Sofia, yJesús participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Directivos de Lo Bruno S.A participan su fallecimiento.

ÁLVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Compañeros de su hermana Alvina: Erica, Elena, Héctor, Marcelo, Cacho, Chicho,Adriana, Lorena, Adrian, Dito, Gabriela y Eduardo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo de la querida Anita, la acompañan en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor .

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Las compañeras de trabajo, de su hijo Ramiro: Teresita, Nadia, Rita y María Angélica participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Dra. Liliana Brim, Dr. Domingo Ramón participan con dolor el fallecimiento del padre director de Salud, nuestro amigo Ramiro Banco. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

BANCO, RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. No me recuerdes con lágrimas, sino con risas y alegria, yo estoy muy feliz porque he llegado a la casa de mi Señor. Susy Herrera, Susana y Marcelo, Erika y Guillo acompañan con inmenso dolor a Mirta, Mariela, Ramiro, Fernando y flia. ante tan gran pérdida del amigo Rulo. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Sus hijos Micaela y Juan Ignacio, su ex esposa Cecilia González y flia. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10.30 en el cementerio J. del Sol. Casa de duelo Belgrano Nº 532 (LB) sala vel. SERV. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASTRO DE LOTO, DULCIDIA DE MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/16|. ¡Mamita! Hace un año que gozas de la vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. Sin sufrimiento, sin preocupaciones, solo alegría. Te pido que nos cuides y protejas como siempre lo hiciste. Su hijo.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Su prima María Cristina Taleb y Gustavo Nassif e hijos: Gustavo, Omar, Fabián, Ariel, Ramiro y Cristina y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Descansa en paz. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Su prima Miriam Taleb Chuaire, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en tan difícil momento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Las amigas de su hija Silvia: Marita Novaso, Mariela Gómez Omill y Susana Muxi participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Olga, Margarita y Valeria Anauate; María Adela Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Marta e hijos en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Francisco F. Crespo, Mirta Astún, Adrián Casadei, Fernando Crespo y familias participan su fallecimiento y piden al Señor les dé consuelo a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Amigas de su hija Silvia: Adriana Navarro, Belén Trejo, Alicia Rivera, Tere Muñoz, Silvia Abdala y Andrea Lucena participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún; Cr. Enrique Fernando Marañon y su esposa Verónica Vega participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Olga, Fadel y demás familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

DELGADO, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Sus hijos Ramiro, Emanuel y Sebastián, hijos pol. Daniela, Florencia, Soledad, nietos Micaela, Rocío, Julieta, Mateo, Julián, Sol participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su esposo Domingo Raúl Alderete, hijos Javier, Alejandra, H. pol. Alejandra, nietos Benjamín, Consti y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio J. del Sol. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su hermano Salvador Humberto Herrera y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Sus hermanos Ana María Herrera y Tato Juárez, sus hijos Marito y Lita y sus respectivas flias. participan con inmensa congoja y dolor su fallecimiento. Abrazamos, compartimos y acompañamos a su esposo Raúl a sus hijos Ale y Javier. Querida hna. que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Te fuiste de nuestro lado pero no de nuestros corazones, nos diste inolvidables momentos de compañía, alegría y ternura que guardaremos por siempre en nuestras vidas. Su hermana política Sara Fiad de Herrera, sus hijos Isabel, Graciela y Pepe, Joye y Adriana, Maruchi y Jose Luis y Fray Juan José y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Tía querida, gracias por tu cariño de siempre. Ahora ya estás viendo el rostro de tu amado Jesús, ya estás en la Gloria Celestial !!!. Su sobrina Isabel Herrera te despide con gran dolor y eleva oraciones en tu querida memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Vivirás en nuestros corazones". Su sobrina ahijada María Mercedes Herrera y José Luis Vallés participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. La cofradía del Amo Jesús participa el fallecimiento de la cofrade, gran colaboradora y amiga. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Rubia Macías de Pantano, sus hijos Marcelo, Gustavo y Héctor y nietos participan el fallecimiento de su gran amiga. Descansa en paz. Rogamos oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, aunque pase por quebradas oscuras no temo ningún mal porque tu estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Alba Nicolau, sus hijos Soledad y Alejandra Canllo, Fernando Tauil y su nieto Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus querido amigos en este difícil momento para la flia. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Mi segunda madre, me duele mucho, voy a extrañar tus mensajes al teléfono, quedarán charlas pendientes que espero algún día las tengamos. Te quiero mucho. Tu sobrino Mario Juárez y María Inés Varela, sus hijos Fede, Santi y Sabri participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Carmen Abregú, Luis José Vella y su hijo Luis Edmundo Vella y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Teresita y acompaña a sus familiares en tan duro trance. Ruegan una oración en su memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Amigas y compañeras ex docentes del Colegio Belén participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. La Fraternidad Laical Dominicana de Santiago del Estero lamenta el fallecimiento de Teresita, miembro de la misma, pese a la certeza de que goza de la gloria en la Casa del Padre de familia con fuertes raíces Dominicanas compartió la misión con alegría y entusiasmo. Invitamos al novenario de misas que se celebrarán en Catedral Basílica.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Diego Milanesi, Ivana Torrente y Antonella Milanesi participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Pedro Torrente, Emanuel Torrente y Elsa Abdala participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. José Antonio Billaud, su esposa Elena W. de Billaud participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Quisiéramos estar a tu lado y aliviarte tamaño dolor por la partida de tu hermano. Fuerza Marta. Primera promoción Escuela Normal Nº 5.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Mary Canllo y Ricardo Jozami, Dr. Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LAMI, MARÍA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Sus sobrinos Lito, Rosi, Negro, Gladis, Ely, Adrián, Lucho, Fernando, Marisa, Beto, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

MOISÉS, BLANCA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Que el Señor la reciba en sus brazos y la proteja para siempre, son los deseos de su prima hermana Mercedes Moisés (Mecha) la despide con inmenso cariño y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ODIAGA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su cuñado Eduardo Raúl Stulberg, sobrinos Eduardo, Gabriela, sobrino nieto Benjamín participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Marta Tula Carol, sus hijas: Úrsula y María Gracia, María Eugenia Tula Carol, sus hijos: María Itati y Ramón; María Elena (Negrita) y sus respectivas flias participan con mucha pena el fallecimiento de Dieguito y acompañan con cariño a: Chito, Silvia, Jimena y José. Elevan oraciones a su querida memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Vecinos de su mamá Teresita: Flia. López participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su flia. ante tan irreparable pérdida. Que brille para Eduardo la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FROLA, GUIDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/14|. Físicamente ya no estás con nosotros, pero vives en nuestros corazones: Tu esposa Chiquila, tus hijas Sonia y Patricia, hijos políticos, nietos, bisnieta y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 3 años de su partida a la Casa del Señor.

MORENO, RAMONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/16|. "Querida mamá, gracias por tanto amor, entrega, sacrificio y por ser el ejemplo a seguir en mi vida. Te voy a extrañar cada día. Serás mi ángel Guardián". Sus hijos Rosa, María Teresa, Juan Carlos, Manuel, Ana y Juan Manuel, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en parroquia San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SÁNCHEZ, FORTUNATO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/97|. "Querido padre, en vida fuiste un hombre grandioso que nos dio un gran ejemplo a seguir y te agradecemos eternamente por haber sido un grandioso y cariñoso padre. A veinte años de tu partida te recordamos con el amor de siempre. Brille para él la luz que no tiene fin. Su hija Viviana y Adriana Sánchez invitan a la misa que se celebrará en conmemoración de veinte años de su partida al Reino, hoy a las 20.30 en la parroquia San José, Bº Belgrano.

UGOZZOLI, PEDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/93|. Sus hijos: Nora, Pedro, Luis Roque, hijas políticas, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse 24 años de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACOSTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/97|. A pesar del tiempo transcurrido parece que fuera ayer que nos dejaste físicamente, pero tu recuerdo sigue intacto. En cada cosa más elemental de nuestro hogar te vemos reflejado, recordando tus dichos, tus ocurrencias, tus cuentos... no falta pretexto para nombrarte. Su esposa Manuela Zanoni, sus hijas Patricia, Fabiana, Alejandra y Andrea, sus hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

EBERLÉ, ARGENTINO WELLINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/92|. Querido padre, hoy como todos los años, vives permanentemente en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Hoy al cumplirse 25 años de tu partida hacia el Reino del Señor, pedimos por el eterno descanso de tu alma, y en oración que alcances la promesa de Cristo. Tu hijo Enrique Esteban Eberlé y familia, invitan a la misa a celebrarse en la parroquia Santiago Apóstol, el día 6 de enero del cte. a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

EBERLÉ, ARGENTINO WELLINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/92|. Al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de su fallecimiento. Tus hermanos: Toto, Pirulo y Brachi y respectivas flias. te recordamos con el intenso cariño de siempre. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, VIVIANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/08|. A 9 años de tu partida te recordamos: tu mamá Victoria, sus hermanos Daniel, Alfredo y Vicky, tus sobrinos y demás familiares. Estarás siempre en nuestros recuerdos.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MORENO, RAÚL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/16|. Aunque hoy no estés con tu presencia física vivirás por siempre en nuestras memorias y habitarás en nuestros recuerdos, tus enseñanzas, nos ayudaron a enfrentar la vida y tu ejemplo nos estimuló a darles a nuestros hijos (tus nietos) lo que quizás por cosas de la vida nos pudiste darnos a nosotros. Papá guardo el mejor de tus recuerdos, vivimos orgullosos de vos por tu ejemplo, por tu dedicación, por lo que nos enseñaste y aunque te hayas ido pensando en que nos diste poco sabemos que nos diste todo, lo que tenías a cada uno de nosotros. Te amamos y te extrañamos papá. Hoy salimos afuera y miramos las estrellas porque sabemos que junto a algunas de ellas estás vos, y que velarás por nosotros y que nos sonríes por siempre. Su esposa, hijos, nietos, hijos políticos y demás familiares, invitan al responso el día Sábado 7/1/17 a hs 9 en el cementerio Jardín del Sol, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

MORENO, RAÚL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/16|. Gracias a Dios por haberme dado un padre sin igual y único me ayudo y me cuido, me llevo con responsabilidad por el camino del bien, hoy que ya no estás físicamente lo llevo en mi recuerdo Dios lo tiene en el cielo donde no hay tristeza ni dolor, es abrazado por el Padre eterno de amor. Papá será mi dicha volver a verte algún día tu bendición, aún me alcanza porque me diste para toda la vida. Su hija Verónica, nietos Lucas y Anahí, invitan al responso el día 7/1/17 a hs 9 en el cementerio Jardín del Sol, con motivo de cumplirse un año de su partida.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AREDES, ANTONIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Merced. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

CARRIZO, CLAUDIO JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/17|. Sus padres José y María, sus hnos. Nelson, Belén, Lucía, Diego, Marisol, Tomás, sobrinos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Nueva Francia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

CEJAS, SERGIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Señor dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento.CARUSO CIA DE SEGUROS. EMPRESA MANZINO. Quimilí.

OVEJERO, SOXIMO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su hija Elizabeth Ovejero, nietos Belén, Agustín, sus hns Leonor, Lino, pequeña, Cresencio, Rosa y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10h en el Cementerio de Tunas Punco dpto capital. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.