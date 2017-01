"Las expectativas son la de lograr algo importante"

Fotos SUPERVISIÓN. Arnaldo Sialle siguió de cerca cada movimiento del grupo. El entrenador aseguró que encontró un grupo predispuesto al trabajo.

Tras el primer día de prácticas, luego del receso por las festividades de fin de año, el entrenador aurinegro, Arnaldo Sialle admitió que durante el parate tuvo el tiempo suficiente para analizar el juego de los rivales. También aseguró que a pesar de tener la Copa Argentina como atractivo, la prioridad la tendrá el torneo. Sialle le dijo a EL LIBERAL que inicia un nuevo año con las expectativas de conseguir algo importante.

"Por suerte pudimos entrar entre los equipos clasificados en una zona complicada. Y ahora arrancando con las expectativas reales de conseguir un objetivo importante", declaró el entrenador de Talleres, tras el entrenamiento.

"Este grupo siempre está predispuesto al trabajo. Es un grupo conformado por buenos jugadores y buenas personas" aseguró el DT, enviando elogios hacia sus dirigidos.

Luego de 19 días sin actividad, Sialle detalló que durante ese tiempo se dedicó a estudiar a los próximo rivales.

"Estuvimos estudiando. Tenemos material de todos los rivales que vamos a tener en la zona y desde ya estamos haciendo hincapié en el partido debut ante Chaco For Ever".

Si bien, el único deseo del pueblo aurinegro, es el de subir a la segunda categoría, a fines de este mes tendrá que enfrentar a Unión Aconquija en la Fase Regional de la Copa Argentina, pero Sialle señaló que la prioridad la tendrá, primero, esta segunda fase.

"La prioridad la vamos a ir viendo, de acuerdo como nos vaya en el grupo. Hay que ver qué equipo vamos a presentar ante Unión Aconquija. La carga de trabajo puede ser un problema y de allí evaluar al grupo. Lógicamente, la prioridad la tendrá el torneo, pero sin restar importancia a lo otro", manifestó.

Las ausencias

Sialle, también se refirió a las ausencias del plantel y detalló casos particulares.

"En caso de (Jonathan) Soto y (Matías) Quinteros, le comunicamos que no los íbamos a tener en cuenta para la segunda parte. En el caso de (Lucas) Saucedo prefirió buscar otro horizonte. Él estaba en nuestros planes. Yo se lo había comunicado, le dije que estaba en la primera línea, pero si un jugador no quiere estar, no podemos retenerlo", especificó.

A causa de las inundaciones por la gran cantidad de lluvia que afecta a la provincia de Santa Fe, Mitre no podrá realizar la pretemporada en San Jorge y Sialle lo lamentó, aunque aclaró que se podrá trabajar en nuestra ciudad.

"Era una semana en la que íbamos a estar concentrados en un lindo predio. Realizamos cuatro pretemporadas en ese lugar, las canchas, la comida, y el hospedaje es de buen nivel. Lamentablemente está inundado y las expectativas por la baja del agua son pocas. Vamos a trabajar en la provincia. Tenemos todos los elementos", finalizó "Cacho".