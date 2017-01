Excluyen números de camisetas

Fotos ALAN RUSCHEL.

06/01/2017 -

Los números de las camisetas de Alan Ruschel, Helio Neto y Jackson Follman, los tres futbolistas que sobrevivieron al accidente aéreo del club brasileño Chapecoense el 28 de noviembre, no serán utilizados en esta temporada. La Comisión Directiva hizo el anuncio, por lo tanto la casaca 89 de Ruschel, la 4 de Neto y la 40 de Follman, quien no volverá a jugar por la amputación de la pierna derecha, no serán usadas por Chapeconse en 2017.