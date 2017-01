Fotos Llamativos movimientos financieros del ex juez Moreno

06/01/2017 -

Altas fuentes ligadas a la investigación confiaron que la Justicia sigue de cerca los movimientos financieros del empresario Pericás y de los tres ex jueces del Crimen. Afirman que se advirtieron singulares gastos y compras en los meses previos a la denuncia por el "afer cautelares". Las mismas fuentes apuntaron que el ex magistrado Miguel Moreno sería uno de los más comprometidos. Algunos viajes al exterior y la adquisición de algunos bienes que no podría justificar con su sueldo de juez habrían llamado la atención. Un auto de alta gama (Ford Focus) que está a nombre de una mujer ya que la transacción no habría sido completada y un terreno en la zona de Maco (a nombre de uno de sus hijos) para construir una casaquinta, habrían sido algunos de los bienes y propiedades adquiridos por el ex juez. Sin embargo, las fuentes aseguran que ninguno habría sido registrado a su nombre, sino que figurarían miembros de su entorno o allegados, como un departamento de Roca al 363, que estaría a nombre de una mujer (se lo habrían alquilado a un extranjero que jugaba en Quimsa) y otra propiedad sobre calle 25 de Mayo, al lado de las oficinas del Iosep. Los investigadores deslizaron que ninguna de las personas que figuran como propietarios de los inmuebles y bienes podrían justificar su compra con sus ingresos, además del ex magistrado. Cabe recordar que todos los implicados en el proceso tienen inhibidos sus bienes por disposición de la Justicia y que el monto del embargo a los fondos de Tucumán superaría los ocho millones de pesos. Para los auditores, surgiría "a todas luces que el imputado intentó evadir a través de personas de su confianza operaciones económicas que no podría justificar, pero tampoco estarían en condiciones de hacerlo los presuntos testaferros", Las fuentes aseguran que "estos hechos comprometen mucho más al ex juez destituido y son parte importante de este proceso".