Fotos Nuevos datos de auditorías a los juzgados del "afer cautelares" agravan situación de exjueces

06/01/2017 -

Hace cinco meses Fiscalía de Estado de Tucumán formalizaba una denuncia ante la Justicia santiagueña en contra del empresario periodístico Luis Manuel Pericás, que sería la llave para descubrir una supuesta red delictiva de la que habrían formado parte tres ex jueces del Crimen, un juez de Paz Letrado y un empleado judicial de nuestra provincia. Pese al inicio de la feria, la causa continúa avanzando y los investigadores reúnen elementos que complicarían aún más la situación de los imputados. En las últimas horas se conocieron nuevos datos de las auditorías a los juzgados que estuvieron a cargo de los imputados Miguel Moreno, Ramón Tarchini Saavedra y Lucrecia Martínez Llanos. La causa Luis Manuel Pericás permaneció prófugo casi un mes después de que fuera denunciado y se ordenara su detención, pero fue capturado el 14 de septiembre en Buenos Aires y desde entonces continúa privado de su libertad. A través de distintos abogados e incluso representándose él mismo (ya que también es abogado), hizo numerosos planteos para obtener la excarcelación, la cual le fue negada en diferentes instancias por existencia de peligro procesal. El empresario está acusado de haber ideado una maniobra fraudulenta, a través de la cual logró embargar más de 8 millones de pesos de fondos coparticipables de la provincia de Tucumán, mediante medidas cautelares libradas por los ex magistrados santiagueños. Pese a la última recusación al juez Darío Alarcón, quien lleva adelante el proceso, los investigadores contarían con importantes elementos que comprometerían a Pericás con la maniobra, como documentos secuestrados durante los allanamientos a sus propiedades y los informes de entidades bancarias que fueron remitidos en las últimas semanas. No menos complicada sería la situación de los tres ex jueces del Crimen, Martínez Llanos, Tarchini Saavedra y Moreno. Pruebas documentales y la corroboración de oficios librados por ellos que se tradujeron en operaciones bancarias, complicarían sobremanera su futuro en el proceso. El empleado judicial Antuz, también continúa comprometido y se evalúa su responsabilidad en el supuesto ardid, pues hay filmaciones de las cámaras de seguridad de una entidad bancaria donde se lo observa salir con bolsos con dinero y entregarlos luego a Pericás. Auditorías El escándalo denominado "afer cautelares" derivó en la renuncia de los tres ex jueces del Crimen, pero también en una decisión del Superior Tribunal de Justicia de realizar auditorías en los juzgados que estaban a cargo de los ex magistrados para sanear cualquier irregularidad. Los aspectos más graves que detectaron dichas auditorías, según confiaron fuentes judiciales, fue la entrega irregular de vehículos de alta gama en calidad de depositarios judiciales que tuvieron como destinatarios "amigos" de los ex jueces, la compra de costosas propiedades y de un auto de alta gama por parte de Miguel Moreno (ver aparte), hechos que serían coincidentes temporalmente con el momento de su intervención en el afer que se investiga. "Falso instructor" Otro de los puntos oscuros que habrían salido a la luz cuando se comenzó a investigar el accionar de los ex magistrados, fue que Miguel Moreno había introducido en el Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación, del cual era titular, a un hombre que no era empleado judicial, sino un comisario retirado, pero le dio el rango de "instructor" y era el encargado de manejar expedientes importantes, el cual sería de apellido Catán. También habría tenido un empleado adscripto. "Se pudo comprobar que el encargado de manejar los expedientes cuestionados sería una persona que el juez hacía pasar como empleado y le daba rango de instructor -revelaron fuentes judiciales-, es decir que el imputado habría introducido al juzgado con manejo de importantes expedientes a una persona que no era empleado del Poder Judicial. Esta es una de las novedades más graves". Todas estas situaciones configurarían nuevas causas en contra del imputado Miguel Moreno para confirmar su presunto proceder irregular junto con el nivel de sus gastos en los meses anteriores a su renuncia. De esta manera, las fuentes apuntaron que Moreno sería el más comprometido de los ex jueces, ya que los investigadores también habrían puesto la lupa sobre sus movimientos financieros en los meses previos a la denuncia y su renuncia al cargo de juez. La causa denominada "afer cautelares" se reactiva con estos nuevos datos y se dispondrían numerosas medidas. La Cámara de Apelaciones debe resolver si hace lugar o no a la recusación en contra del juez de Transición Darío Alarcón, aunque todo hace presumir que el planteo será rechazado, como en las anteriores oportunidades.