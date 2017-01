"Mantener inimputabilidad de menores de 16 años en estos tiempos, es ridículo"

Fotos ROMERO. Apoya la iniciativa.

06/01/2017 -

El camarista penal del fuero ordinario, Raúl Oscar Romero, sostuvo ante el planteo del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que "es una discusión que se viene postergando injustamente, en función de los intereses de la sociedad".

"Es una cuestión que se debió haber encarado cuando el gobierno anterior planteó la idea de reformar el Código Penal que está muy atrasado y desconectado de la realidad que nos toca vivir en estos tiempos. Y uno de los aspectos más desactualizado es el tema de los menores", reflejó.

A su juicio, "mantener la inimputabilidad de los que no han cumplido los 16 años, en estos tiempos es ridículo. Ya nadie cree que un menor, incluso no solo de 14, sino de hasta 11 años, no comprende la criminalidad de sus actos".

Romero ilustró su postura con dos casos cruentos: "Un chico de 11 años que lo ha violado a otro de 9; cuando el chiquito padecía, no me va a decir que el menor de 11 cuando veía esto no se dio cuenta de que estaba haciendo un mal".

"No tengo duda que es un tema que no solo se tiene que tratar y bajarse la inimputabilidad a los 14 años, lo que me parece correcto, porque los menores comprenden incluso antes de esa edad", manifestó. "Es insostenible que un menor de 14 años no comprenda que estaba haciendo algo malo. Plantear esto es correcto, no es una cuestión electoralista. La sociedad no aguanta más estas cosas y está presionando para que nuestros legisladores den respuestas acordes a estos nuevos tiempos", remarcó el camarista penal.

Acerca de los delitos más comunes que cometen los menores de edad, mencionó que los robos figuran en primer lugar, "y lo grave es que cada vez se arman más, usan puñales o armas de fuego"; luego señaló las lesiones, y en tercer lugar las violaciones.

El magistrado sostuvo que se produce el malestar de la sociedad y se escuchan críticas como que "ese menor mató, robó, violó y los jueces no hacen nada, estos jueces son los que facilitan que sigan robando, violando y matando". "Pero no es así, los jueces tenemos las manos atadas porque la ley no nos permite ir más allá", manifestó.