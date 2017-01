Charlotte apareció con moretones en los brazos y su hermano apunta contra Loan

06/01/2017 -

Los escándalos abundan en verano, pero esta vez el centro es en Villa Carlos Paz e involucra a Charlotte Caniggia y a su novio Loan, con denuncia de violencia de género por parte de Alexander, el hermano de la exparticipante del "Bailando por un sueño".

Según los rumores, en la fiesta que se realizó en la casa de Fernando Burlando, Loan habría tenido un picante intercambio verbal con "El Polaco", a causa de Charlotte, quien había bebido demasiado.

Pero Alexander Caniggia agregó pimienta a las versiones con una delicada acusación contra Loan en Twitter. "Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el día lunes en Buenos Aires con moretones en los brazos", escribió el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Loan acusó recibo de la fuerte denuncia mediática y salió a dar su versión.

"Si hubiera pasado eso no estaríamos juntos. No sé por qué lo hizo Alex. Me cayó muy feo. No hablé con él, no tengo su teléfono. Yo no tengo mala onda con él, sólo que no me hablo. Yo la amo a ella... Estará celoso que estoy con la hermana y él no la ve. Yo qué culpa tengo si ella tiene moretones. No sé ella qué hará. Se habrá golpeado sola. Desde el día uno me quieren separar. Siempre. El representante, este, el otro, todos. Estoy un poco harto de eso. Pero a la vez me hacen que la ame más, que me de cuenta que es la mujer de mi vida y no me importe lo que digan los demás", dijo, desestimando la acusación de violencia de género de su cuñado.

Por otro lado, aclaró su entredicho con Charlotte y El Polaco en la fiesta de Burlando: "Fue un intercambio de pensamientos de la pareja. Hay cosas que a ella le molestan, y otras que me molestan a mí. En este caso fue algo que me molestó a mí y se hizo público. Tampoco es tan grave. Capaz el raro soy yo, que no tomo nada, no fumo y soy re sano. Cuando la veo a ella tomar, a mí me molesta. Yo trato de cuidarla".

Charlotte no dijo nada al respecto, aunque borró todas las fotografías que tenía junto a Loan en las redes sociales.