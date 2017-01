Un descuido dejó ver más de lo que la hija de Nazarena quería

06/01/2017 -

Barbie Vélez decidió comenzar el 2017 en otro escenario, lejos de posibles encuentros con su ex, Federico Bal. Por eso eligió no hacer temporada teatral este verano y refugiarse en la tranquilidad de las playas esteñas.

Muy cerca del mar, se dejó ver por los paparazzis que están atentos a cada movimiento de la hija de Nazarena Vélez, y precisamente fueron ellos quienes captaron un momento incómodo: Barbie se desprendió la tirita de la bikini para poder tomar sol y dejó ver demasiado.

Pero lejos de preocuparse por el "blooper sexy", Barbie Vélez continuó disfrutando a pleno de su estadía en el país vecino adonde llegó junto a su amiga Candela Ruggeri, quien este verano estrenó nueva figura tras pasar por el quirófano para aumentar sutilmente su busto.

No obstante, la amistad entre las jóvenes parece haber llegado a su fin. Barbie dejó de seguir en Twitter a Candela, con un enigmático mensaje: "De las decepciones... se aprende". Por su parte, la hija del ex futbolista, Oscar "El Cabezón" Ruggeri compartió una fotografía junto a un amigo en común, Lizardo Ponce: "No importa lo que pase, siempre estás al lado mío y por eso te amo amigo", escribió.