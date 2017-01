Anita Martínez siente que el espectáculo de Flavio tiene una fuerza enorme que moviliza los corazones

06/01/2017 -

Flavio Mendoza la quería en sus espectáculos desde tiempo atrás, pero nunca coincidían. Ahora, pese a una lesión en el ligamento anterior, producto de una bajada en el "Bailando por un sueño", Anita Martínez dijo que sí, y se pregunta: "No sé por qué no vine antes. Es un lugar adonde te cuidan, me hace acordar mucho a cuando yo empecé, porque trabajaba con bailarines, para mí es volver al comienzo".

Por otra parte, contó: "Vivir desde adentro este show es muy fuerte. Yo que vengo de hacer varias temporadas, siento una fuerza muy grande, siento que es un espectáculo poderoso. Tiene un mensaje que tiene que ver con la manera en la que Flavio ve la vida. Es muy bueno".