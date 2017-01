Nito Artaza: "Este año voy a ir a Las Termas con Mucho más que tres"

06/01/2017 -

"Nito" Artaza, Cecilia Milone y Miguel Ángel Cherutti hacen temporada en Mar del Plata con "Mucho más que tres", versión acotada de "Segunda Vuelta", la pieza teatral con la que deslumbraron en "La Feliz" en el 2016 y con la cual llegaron a Las Termas de Río Hondo.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Artaza adelantó que este año volverá a la "Ciudad Spa"; habló de su amor por Milone y los planes de boda. "Nada mejor en la vida que estar al lado del ser que uno ama y caminar juntos pensando siempre en la felicidad", resaltó enamorado.

¿Cómo fue la experiencia en Las Termas?

Maravillosa. Es más, vamos a volver este año con "Mucho más que tres". Soy una persona que me gusta recorrer mi país con obras que no sólo hagan reír sino también que emocionen. "Mucho más que tres", como "Segunda vuelta", tiene humor, emoción y romanticismo. Yo siempre me juego por estas historias que hablan de la vida misma, de los sentimientos, de la necesidad de reírnos y de comunicarnos. Yo me siento realizado cuando escucho que la gente se ríe a carcajadas en nuestros espectáculos. Ahí me doy cuenta de que la misión está cumplida.

Y cuán maravilloso es trabajar junto a su amor.

Cecilia Milone es el amor de mi vida. Realmente, una gran mujer y una enorme profesional. Nada mejor en la vida que estar al lado del ser que uno ama y caminar juntos pensando siempre en la felicidad. Soy un hombre feliz porque tengo a mi lado a una mujer con la que me complemento. Qué quieres que te diga: estoy enamorado y eso es lo mejor que me puede pasar en la vida.

Se le nota, y pregunto: ella se quiere casar, ¿y usted?

Por qué no. Lo estamos analizando (se ríe a carcajadas). Pero, lo fundamental es que, con o sin papeles, estamos muy bien y seguimos adelante con nuestros proyectos. Siempre pensamos a futuro y proyectamos nuestras vidas. Estamos plenos, tranquilos, a mí me supera lo que yo había soñado, ella es una mujer que me cuida, me ama, y me supera. Después de mucho psicoanálisis encima, hoy estoy más tranquilo. Encontré en Cecilia la felicidad buscada por largo tiempo. Y soy correspondido.

Uno repasa su trayectoria y lo observa siempre en el género de la comedia.

Es un género que amo. Hacer reír, divertir y emocionar es algo que siempre me he propuesto. Desde que empecé en el mundo del espectáculo, esa era mi premisa y, humildemente, he cumplido con mi misión. Imitaciones y humor político mediante son mis propuestas artísticas. Espero que ningún político, al que imitamos en ‘Mucho más que tres’, se enoje porque no bajamos líneas política con las imitaciones. Lo que le proponemos a la gente es que venga a reírse. Tratamos de cerrar la grieta política con humor. Yo me cargo a mí mismo, luego al macrismo, a los radicales y a los peronistas. En el escenario propongo que la gente se divierta. Cuando tengo que hablar en serio lo hago en otro ámbito y no arriba del escenario. No nos metemos del lado ideológico sino que hacemos humor.