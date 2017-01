El argentino Domaszewki consiguió un tercer puesto

Fotos DURÍSIMO. Walter Nosiglia ganó la etapa en cuatriciclos y el argentino Daniel Domaszewki buscará seguir escalando posiciones hoy.

06/01/2017 -

La exigente cuarta etapa del Dakar 2017 deparó la victoria en cuadriciclos del boliviano Walter Nosiglia y el retraso del chileno Ignacio Casale, que por 28 segundos perdió la punta a manos del ruso Sergey Karyakin.

El argentino Daniel Domaszewki hizo podio en la etapa a más de 19 minutos y se instaló el sexto puesto de la general a menos de 8 minutos de Kayakin.

Esta cuarta etapa de 521 kilómetros entre San Salvador de Jujuy y Tupisa, en territorio boliviano, fue desgastante, al punto que en los quads, el chileno Casale confió que se equivocó y se perdió en el especial de 416 kilómetros.

Felicidad

El boliviano Walter Nosiglia, quien cumplió años el pasado miércoles, aseguró ayer tras ganar la cuarta etapa.

"La clave de esta victoria está en lo que ha ocurrido en las dunas. Yo rodaba por detrás de una hilera de motos y al adentrarme en las dunas he tomado las mejores huellas. Después me he parado sobre una duna alta para reflexionar. La gente aparecía por todos lados porque había decidido rodar por lo alto. Yo, en cambio, he decidido navegar a un nivel más bajo. Y cuando he salido de las dunas estaba prácticamente solo. Apenas he visto a Daniel Domaszewski", destacó Nosiglia.

"Al reportar me han dicho que iba líder así que le he dado gas hasta el final. Para mí, ganar una etapa teniendo en cuenta que este miércoles cumplo 55 años y tengo rivales de 25-

26 añitos es algo inmenso. Algo que sinceramente nunca me habría imaginado", destacó el veterano piloto, quien ayer se dio una gran alegría, al ingresar la competencia a su país, donde fue recibido como un héroe.