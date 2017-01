Resaltó la figura del entrenador Diego Cocca

06/01/2017 -

El tema Racing no podía faltar en la charla con el "Turco" García. Cuando se le preguntó sobre las expectativas que tiene con la llegada de Diego Cocca, el ex delantero de la Academia respondió: "Cocca cuando se fue en su primera etapa como entrenador, dejó una institución con la vara bien alta. Después no llegaron los resultados que se esperaban. Es una persona que conoce bien al club, sabe lo que quiere y conoce a los jugadores. Ojalá que le vaya mejor o igual que cuando salió campeón Racing".

García hace muchos años que dejó el fútbol, pero es un tipo que siempre está a la palestra cuando hay que hablar o trabajar por el fútbol.

"Creo que haber ganado la Copa América y estar en la selección argentina le ayuda bastante para que uno siempre esté en la consideración de todos".

El "Turco" también opinó de la selección de Bauza: "Los resultados indican que si no está Messi, la selección no funciona.Con los jugadores que tiene y no ganar nada, algo raro debe pasar. Tenemos que depender del equipo y no tanto de Messi".