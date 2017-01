García: "El fútbol se emparejó para abajo"

Fotos ÍDOLO. Claudio García está de vacaciones en Mar del Plata y se dio un tiempo para hablar con EL LIBERAL.

06/01/2017 -

La Argentina siempre dio grandes jugadores y Claudio "Turco" García no fue la excepción. Fue un peligroso delantero que triunfó en varios clubes de nuestro país y hoy el presente lo encuentra alejado de la actividad desde hace muchos años y disfrutando de unas merecidas vacaciones en Mar del Plata.

Consultado por EL LIBERAL en un diálogo exclusivo, García habló entre otras cosas de la realidad del fútbol argentino y de las expectativas que se creó en Racing Club con la llegada de Diego Cocca al frente del plantel superior.

"Creo que el fútbol se emparejó para abajo. No está tan bien como antes. Hay más intereses creados. Ahora está el problema de la AFA que no hay plata. Hoy me levanté con la noticia que si no les pagan a los jugadores no se comienza con el campeonato. Me llama la atención que con toda la plata que se mueve en el fútbol pasen estas cosas", expresó el "Turco" a manera de crítica hacia los dirigentes de los clubes.

Sobre las causas que influyen para que hoy el fútbol argentino atraviese por esta crisis, García apuntó: "Creo que todo pasa por la administración. Hay que vender bien y comprar mejor. Hay que darle importancia a las inferiores que es lo que está haciendo Racing en este momento, que tiene dos personas bárbaras como el presidente Víctor Blanco y Miguel Jiménez". l