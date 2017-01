Los octavos se juegan desde hoy en Coinor

06/01/2017 -

CHOYA, Choya (C) Entre hoy y mañana se disputarán los octavos de final del certamen José "Pigullín" Bustamante que es organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

Los organizadores informaron que todos los juegos tendrán como escenario las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor. Cabe recodar que Deportivo Choya ganó la fase regular.

Hoy la cita dará inicio a las 20.30. A partir de ese horario se medirán Icaño vs. Carpintería Jara; a continuación: MyM Deportes vs. Carnicería Tres Hermanos; La Mexicana vs. Quirós y Mercadito Fernando vs. Los Amigos.

Mañana, a partir de las 10.30, lo harán Veteranos vs. Canarios; Panificadora La Deseada vs. Colonia Achalco; Deportivo Choya vs. Panificadora La Única y La Casa del Plomero contra Tornería Pineda. Los equipos que hacen las veces de locales cuentan con ventaja deportiva.