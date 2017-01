El chavismo desconoce a nuevas autoridades del Parlamento

Fotos ASUNCIÓN. El nuevo presidente de la AN, el líder opositor Julio Borges pronuncia su discurso al asumir ayer.

El conflicto de poderes que Venezuela sufre desde hace un año se profundizó ayer luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro desconociera a la nueva mesa directiva de la Asamblea Nacional (AN, el parlamento unicameral y único de los cinco poderes públicos bajo control opositor) encabezada por el diputado Julio Borges.

El jefe de la bancada chavista en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, sostuvo durante la sesión que la nueva mesa de autoridades del Legislativo, que asumió ayer, "se juramenta en una situación de desacato y, por lo tanto, es una directiva ilegal e inconstitucional".

En tanto, el vicepresidente ejecutivo designado, Tareck El Aissami, afirmó que "la ilegítima AN no representa al pueblo digno y trabajador que quiere paz; la derecha seguirá su guión y su show de espaldas a la verdad", agregando que "desde la ilegítima AN se amenaza la paz del pueblo y pretenden imponer el discurso de odio e irrespeto a la Constitución".

El Aissami, quien hoy jurará como vicepresidente y será el primero en la línea sucesoria de Maduro, dijo que "es lamentable que la AN haya irrespetado los acuerdos y se mantenga en desacato y de espaldas a la ley".

La mayoría opositora al chavismo en la AN designó ayer su mesa directiva, al iniciarse el período ordinario de sesiones y de acuerdo con lo establecido por la Constitución.