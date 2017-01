A diario asisten a niños intoxicados con pastillas por el descuido en la casa

Fotos Los casos de intoxicación son vistos a diario en el Cepsi "Eva Perón".

06/01/2017 -

En épocas de vacaciones, los niños pasan la mayor parte del día en sus hogares, y esta situación origina que, en esta época, los accidentes domésticos registren un notable incremento en la comunidad santiagueña. Entre los más frecuentes, según indicaron desde el Centro Provincial de Salud Infantil se encuentra el consumo involuntario de pastillas, que los adultos dejan al alcance de los menores.

"A diario, muchos niños deben recibir asistencia médica por haberse intoxicado con medicamentos. Generalmente son ansiolíticos lo que se descubre en el estómago tras realizar el correspondiente lavaje", indicaron fuentes confiables del centro asistencial.

Asimismo informaron que "hay niños que tuvieron que ser internados en observación hasta ver cómo reaccionaban después de la atención médica. Otros recibieron la asistencia, y no necesitaron quedar internados. Hay casos de todo tipo y pueden llegar a ser graves si no se los asiste con inmediatez".

Estos casos ocurren por la combinación de una travesura infantil y un descuido de los mayores.

"No se deben dejar ningún tipo de medicamento y sustancias tóxicas al alcance de los menores, porque ellos no dimensionan el peligro. Los niños creen que todo lo que encuentran sirve para jugar y lo más común es que lo lleven a la boca. Esta situación nos preocupa y por eso queremos pedir a los padres y adultos en general que tomen los recaudos necesarios, porque pueden presentarse cuadros graves si no se los detecta a tiempo y no se realiza el tratamiento indicado", expresaron.

Y agregaron: "En los últimos tiempos son muchas las personas mayores que toman medicamentos con receta. En una familia muchas veces conviven los abuelos que por sus problemas naturales consumen remedios, y muchas veces no prestan atención dónde los colocan o incluso dejan los frascos abiertos, lo cual representa un riesgo muy grande".

Qué hacer

Desde la Sociedad de Pediatría observaron que dentro de las consultas toxicológicas, más de la mitad son pediátricas. Además, la gran mayoría de las intoxicaciones ocurren en edades en las cuales los niños son más vulnerables e incapaces de tomar conciencia de los peligros.

Para evitar la intoxicación con medicamentos recomendaron no dejar los remedios al alcance de los niños; colocarlos en un lugar inaccesible y fuera de la vista.

"Evite tomar pastillas frente a ellos para evitar la imitación. Sepa qué medicamentos hay en su hogar y tenga noción de las cantidades que se encuentran en los contenedores. No utilice remedios sin prescripción médica", indican.

Para el caso de que el niño haya ingerido el medicamento, recomiendan no provocar el vómito, salvo indicación del médico; no darle agua, leche, pan u otras comidas ya que dificultan las medidas de desintoxicación y pueden favorecer la absorción.