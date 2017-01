Cande Tinelli y una foto para el infarto en Instagram

Fotos FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM.-

Candelaria Tinelli no descuida las redes sociales, a pesar de que continúe disfrutando de unos días de descanso en la popular Punta del Este.

Esta vez, la hija del conducto más famoso de la televisión argentina, decidió enloquecer a sus seguidores de Instagram, al comparti una selfie super hot en ropa interior.

Además, la joven se dio tiempo de explicar su nuevo y extremo tatuaje que se realizó en su cuello: "No me dolió, por ahí un poco en el medio del cuellito, donde está la nuez (de Adán) para los hombres. No me durmieron, no me anestesiaron, ¡ni a palos! El tatuaje se tolera, así que hay que bancárselo", aseguró sobre su último diseño en una entrevista radial con Nicolás Magaldi.

"Me lo hicieron con puntos para que quede más suave, porque está el cuello; de hecho ahora está más gris, no está tan negro como en esa foto que impactó a todo el mundo. La técnica, el blackout, es con negro pintado, tipo todo pintado-pintado de negro, que queda espectacular. Se usa mucho afuera, acá no hay nadie que se lo haga", agregó la artista muy orgullosa

