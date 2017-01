Tiroteo en un aeropuerto de Estados Unidos

Hoy 16:46 -

El hecho sucedió en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, al norte de Miami. Por estos momentos la policía se encuentra trabajando en el lugar.

De acuerdo a lo informado por la prensa local, el atacante habría abierto fuego en contra la gente que se encontraba en la terminal 2, el área destinada a la recogida de equipaje.

Los medios informan que la policía ya redujo al tirador pero aún se encuentran buscando por si hubiera un segundo atacante.

Por el momento, se menciona 5 muertos y por lo menos diez heridos producto del tiroteo.

Las personas que se encontraban abordando los distintos vuelos, se quedaron en medio de la pista en un primer momento mientras que ahora ya fueron trasladados al interior del mismo pero sin poder salir ya que la policía realiza chequeos.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open.