Tiroteo en EE.UU.: al menos cinco muertos

06/01/2017 -

La Policía de Florida investiga en estos momentos el tiroteo registrado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, 50 kilómetros al norte de Miami, mientras que el alguacil del condado de Broward reportó 5 muertos y 8 heridos.



"Tiroteo en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood con múltiples personas muertas. Una persona bajo custodia", escribió la oficina de Broward en su cuenta en Twitter.

Las imágenes de televisión mostraron a los pasajeros corriendo para ponerse a salvo y a alrededor de dos centenares de personas congregadas sobre la pista del aeropuerto.

Las emisoras de la zona de Miami identificaron al tirador como Esteban Santiago, de 26 años. Y difundieron que la Policía encontró, entre sus pertenencias, una documentación militar.

El sospechoso había volado de Alaska a Florida y tenía un arma, que había declarado, dijeron las autoridades. Cuando aterrizó tomó su equipaje, sacó el arma y empezó a disparar. Una fuente de la cadena CNN dice que fue al baño para sacar el arma y salió disparando. Aparentemente actuó solo..

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open.