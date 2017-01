Bebés: originales

Hoy 21:53 -

¡Buen día! Mi santa madre, que tuvo 12 hijos, solía decir que ninguno se parecía al otro. Era casi analfabeta, pero la vida le había enseñado mucho.

Por eso cuando dio con un viejo recorte perdido en mis carpetas, pensé cuánta razón tenía mi madre.

Si hubiera tenido escuela tal vez habría podido escribir una nota parecida a la de Jorge Capsiski, titulada “Aquí estoy” (en la revista “Vivir”). Entresaco algunas frases, puestas en labios de un bebé:

“Soy como todos los niños del mundo: mimoso, travieso y a veces desconcertante. Por momentos me parezco a todos los bebés de mi edad. Pero no se equivoquen. Soy único y exclusivo. Absolutamente individual. Recuérdenlo siempre, y no me críen según los dictados de un libro infalible o siguiendo métodos “académicos”.

Alégrense de que sea diferente y no vivan comparándome con los demás... Porque quiero seguir siendo “yo mismo”.

Procuren educarme sin matar mi originalidad, mi espontaneidad y mi don de creación, porque todo eso me fue dado por la naturaleza para distinguirme de todos los hombres...

Necesito cariño, ternura y dedicación. Pero por favor no me cambien el afecto por objetos materiales. Ni me sobornen con regalos...

No quiero padres compañeros ni compinches, sino padres que se comporten como padres.

Necesito ser respetado para aprender a respetar, y necesito ser querido para aprender a amar...

Detesto que me encuentren parecido a Mengano o Zutano. A pesar de lo que digan no soy el “vivo retrato” de nadie. Mi rostro va a cambiar no menos de diez veces en el próximo año y seguramente ya no me voy a parecer al tío Raúl ni al vecino del 4º B. No es cierto que tenga los hoyuelos de mi tía Estela ni los pómulos del tío que está en España. Soy totalmente mío. Personal y propio. Aprendan a respetarme así.

Soy distinto desde el día de mi nacimiento. Voy a tener otros gustos, otras opiniones y otro sentido del humor. Vayan acostumbrándose a la idea de que soy diferente a ustedes... y no me eduquen mirando hacia atrás...”.

