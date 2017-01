El paraguayo Rojas será la cara nueva del Granate

07/01/2017 -

El mediocampista paraguayo Matías Rojas, que se desempeña en Cerro Porteño, confirmó que será próximo jugador de Lanús, vigente campeón del fútbol argentino.

Rojas, de 21 años, que se desempeña como volante por izquierda, llegó a un acuerdo de palabra para incorporarse a préstamo por un año y en las próximas horas volará a Buenos Aires para formalizar su incorporación.

"Estoy muy agradecido con Lanús que me abre las puertas. Muchos compatriotas me hablaron maravillas del club. Hablé con Miguel Almirón (pasó al Atlanta City de Estados Unidos) y me dijo cosas muy lindas del club", comentó el futbolista en AM 1240.

Su préstamo será hasta fin de año y Lanús tendrá la opción de comprar el 70 de su pase a cambio de 1,5 millones de dólares. Durante 2016, el mediocampista jugó apenas 15 partidos, cuatro de ellos como titular.

El plantel del ‘Granate’ regresará el próximo lunes a los entrenamientos.