Fotos El Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol sortearon 2 millones de pesos entre sus clientes

07/01/2017 -

El Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol entregaron 2 millones de pesos en el Gran Sorteo de Reyes, que se realiza todos los años para complacer a los usuarios del norte argentino que confían día a día en sus servicios. Esta vez la afortunada del premio mayor de $ 500.000 fue Silvina Victoria Astorino, una joven profesional de 27 años del barrio Autonomía de la ciudad Capital. El sorteo se realizó en el Centro de Pagos del BSE, de calle Olaechea y Avellaneda, con la presencia de la CPN Cecilia Echegaray, gerente general de Tarjeta Sol, el CPN Aldo Mazzoleni, gerente general del BSE, la CPN Claudia Gelid, gerente del área Comercial y de Operaciones del BSE y la escribana Carmen Venegas de Karam, entre otras autoridades. En esta oportunidad también resultaron beneficiados con importantes sumas de dinero empleados de comercio, empresas y comercios con cuenta sueldo en el BSE, jubilados y pensionados. (Ver aparte). Minutos después de las 20 de ayer, se conoció el nombre de la ganadora del primer premio de $ 500.000, a quien las autoridades del Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol fueron a buscar a su domicilio pero no la encontraron. Silvina apenas se enteró de que había ganado salió rápidamente hacia los estudios de Canal 7 para comprobar si realmente ella era la afortunada. Alegría "Estaba en casa tomando mate tranquila con mis tías y de repente empezó a sonar mi celular y el teléfono fijo. Todos me decían que había ganado plata. Yo no entendía qué pasaba, hasta que prendí la tele y escuché mi nombre y en el noticiero decían que había ganado 500.000 pesos", contó Silvina, muy emocionada a EL LIBERAL. La flamante ganadora tiene 27 años y es técnica en Laboratorio y día a día trabaja en la Sección de Endocrinología y Marcadores Tumorales del Hospital Regional y además en un sanatorio privado. "Mi mami lloraba y en eso mi prima me dijo que me traía a Canal 7 para a ver si era verdad. Y sí lo es. Así que aquí estamos", señaló. Y añadió: "Nunca me imaginé tener tanta plata, no sé qué voy a hacer". En la casa de Silvina todo era una fiesta. Su mamá, Silvia Maidana, y sus tías la esperaban ansiosamente para celebrar este regalo del BSE y Tarjeta Sol. "Les agradezco infinitamente. No saben la alegría que nos dan a todos. No estábamos viendo la tele, pero nos llamaron por teléfono cuando tomábamos mate. No podíamos creer lo que nos decían. Le dije a mi hija Silvina has ganado y ella me dijo, no entiendo nada", fueron las primeras palabras de Silvia al abrir las puertas de su casa. Profundamente emocionada contó que su hija "tiene a una familia maravillosa, empezando por la madrina, sus tíos y mi esposo, que murió hace seis meses". Además, agradeció a las autoridades del BSE y Tarjeta Sol por este "regalo hermoso que nos dan".