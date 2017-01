Fotos Subió 8% la harina y los panaderos indican caída de 40% en el consumo

07/01/2017 -

Mientras para este fin de semana se aguarda un incremento en los precios de los combustibles que impactará en el valor de los fletes, la harina se sumó a los productos que incrementaron su valor en los últimos días.

Por ahora el incremento se focalizó en la compra mayorista que realizan las panaderías para elaborar no solo el pan sino todos los derivados de este producto a distribuidores mayoristas y a molinos productores.

La suba que registraron las panaderías en estos últimos días en las compras de harina ronda el 8%, equivalentes a unos $20, de manera tal que la bolsa de 50 kilogramos pasó de $260 a $280.

Este incremento se produce en un escenario en el cual, la venta estacional que de por sí es la más baja del año en estos meses, se acentuó aún más debido al intenso calor, lo que provoca una caída en el consumo de productos panificados. Esa baja, la sitúan en diferentes panaderías entre un 40 y un 50%.

Desde una panadería ubicada en la calle Alsina, su propietaria señaló que ‘el precio de la bolsa ha aumentado en $20, en un momento en el que no se vende nada. Es el primer aumento del año’, agregó Analía, dueña del local.

Añadió que ‘el consumo viene mal, vendimos un 50% menos estos días de 60 grados, porque al final se tiraba todo, nadie consume con el calor. Todo lo derivado del pan, las especialidades para el mate, la merienda no lo consume nadie. Pero lo que más preocupa son los aumentos, porque se empieza con la harina, luego vienen las margarinas, levaduras y no se puede trasladar al público’. En ese sentido, señaló que ‘el pan al público está entre $28 a $30 el kilogramo. Bajamos la ganancia pero no subimos el precio. Hay algunas pequeñas especialidades que subimos. Pero el pan no se puede tocar. Hoy las facturas están a $4, pero van a ir a $5 la unidad’, señaló.

En tanto, desde el Centro de Panaderos confirmaron el incremento y,a su vez, que no habrá traslado a precios del pan en lo inmediato. ‘Pero una vez que pase el calor, seguro habrá un incremento porque las ventas bajaron mucho’, señaló Carlos Juárez, secretario de la entidad.

Un distribuidor, Juan Carlos Jorge, señaló que ‘la suba de la harina es de $15 a $20 la bolsa de 50 kilogramos. Ahora está entre $280 a $290. Lo raro es que no hay venta y lo mismo aumenta, no depende de la oferta, por ahí cuando hubo mucha demanda aumentaba los precios, pero ahora no se vende nada e igual aumentan’.

Desde el fin de semana próximo, según lo anunciado desde la Cámara de Expendedores, habrá un aumento en todos los combustibles de un 8%.

La Federación Argentina de Transportistas (Fadeeac) señaló que un ajuste de esas características se compadece con un incremento del 3% en el precio del flete.