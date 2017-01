Hijo de desaparecidos podrá llevar el apellido que le dieron sus apropiadores

07/01/2017 -

La Justicia autorizó al hijo de desaparecidos Hilario Bacca a llevar el nombre y apellido que le dieron sus apropiadores, José Bacca y Cristina Mariñelarena.

"Yo no me identifico con el apellido Cagnola o Pereyra y mucho menos con el nombre Federico. No es un enojo, ni un rechazo ni un repudio", aseguró después de conocer la noticia.

Hilario nació en la Escuela de Mecánica de la Armada en 1978. Sus padres Eduardo Cagnola y Liliana Pereyra habían sido secuestrados en 1977 en Mar del Plata. Al principio permanecieron cautivos en la base de buzos tácticos local y luego los trasladaron a la Esma.

En 2008 después de realizar los análisis correspondientes, el Banco Nacional de Datos Genéticos comprobó que era hijo de Cagnola y Pereyra. En medio, Bacca tuvo que someterse a un ADN compulsivo ordenado por el juez Jorge Ballestero luego de que el entonces joven de 30 años rechazara someterse a los exámenes.

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo rechazó el fallo. "Rechazamos esta decisión por la que se pretende una ‘legalización’ del despojo que Liliana Pereyra, Eduardo Cagnola y sus familiares sufrieron a manos del terrorismo de Estado", expresaron.