Fotos ADVERTENCIA. Claudio Tapia admitió del riesgo latente sobre una posible desafiliación de la AFA por parte de la Fifa,

07/01/2017 -

El ex vicepresidente de AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia consideró ayer posible que la Fifa disponga una eventual desafiliación del fútbol argentino luego de la iniciativa de dirigentes del Ascenso y el Interior que desembocó en la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para elegir presidente en la entidad de la calle Viamonte, a espaldas del Comité de Regularización.

"Puede ser que la Fifa nos desafilie. Ojalá que no", anheló el titular de Barracas Central, que pese a mostrarse consciente del riesgo, defendió la decisión en pos de que la AFA tenga "un presidente que sea legítimo y elegido por la Asamblea, que es la única que puede tener esa determinación".

Esa convocatoria, decidida de manera unánime por 50 de los 75 asambleístas, en su mayoría del grupo "Ascenso Unido", buscará consagrar a las nuevas autoridades el próximo 15 de febrero a las 18 en el predio de Ezeiza, sin previa reforma del estatuto como exigió la Fifa al momento de designar al Comité de Regularización liderado por Armando Pérez.

Tapia entendió que lo ocurrido el jueves en Viamonte 1366 fue un paso "importantísimo para democratizar la AFA", lo que a su criterio debería ser "un objetivo de todos" los dirigentes.

Sin embargo, el presidente de Racing Club, Víctor Blanco, se mostró en desacuerdo con la postura tomada por el Ascenso y llamó "al diálogo" para destrabar la conflictiva situación política y económica de la AFA.

"Lo que sucedió me tomó por sorpresa, no es buena la confrontación. El Ascenso debe entender que no puede manejar el fútbol porque somos los clubes de Primera los que generamos los ingresos, por eso hay que buscar un consenso", afirmó.

Sobre la televisación

Tapia, por su lado, defendió los intereses de su sector, el más castigado por el desfinancimiento que sufre la AFA luego que el gobierno nacional decidiera interrumpir el contrato de Fútbol para Todos que estaba firmado hasta mediados de 2019.

"Los clubes chicos viven de la televisión, entonces se hace muy difícil cuando no cobrás lo que tenés que cobrar por la cesión de los derechos. Los clubes grandes no pasan por esa situación porque tienen una gran cantidad de socios, que supera la capacidad de su estadio, y pueden cobrar una cuota más cara", diferenció.

De esta manera, "Chiqui" Tapia analizó como "muy difícil" que los campeonatos del fútbol argentino se reinicien entre fines de enero y principios de febrero como está previsto.

"No tenemos más recursos, no sabemos cómo cumplir con nuestras obligaciones. Veo difícil que el fútbol arranque si los jugadores no cobran", concluyó.