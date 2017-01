Toviggino pidió que validen las elecciones

Fotos CONFIANZA. Toviggino apuesta a una asamblea extraordinaria.

07/01/2017 -

El santiagueño Pablo Toviggino, integrante de la Comisión Normalizadora de la AFA, les pidió a sus pares que validen el llamado a elecciones para el 15 de febrero al advertir que ‘no hay que ser necios ni haces oídos sordos’ al pedido de ‘dos terceras partes del fútbol argentino’.

‘Creo que si cincuenta asambleistas están marcando una idea no debemos ver sólo un número, sino que dos terceras partes del fútbol argentino están pidiendo elecciones de manera concreta y no hay que ser necios ni haces oídos sordos’, sostuvo Toviggino, que integra la comisión nombrada por la Fifa para regularizar a la AFA pero no tiene diálogo con Armando Pérez y Javier Medin, presidente y vice de ese cuerpo.

El frente armado por las entidades de Ascenso y del Interior, que contó con el apoyo de seis clubes de Primera, convocó a una asamblea extraordinaria para el 15 de febrero para elegir presidente de la AFA en una afrenta directa a la Comisión

Normalizadora, a la que Fifa le entregó el gobierno transitorio del fútbol argentino. Después de enfatizar que son ‘importantes las elecciones para la vida institucional de la AFA’, destacó que le ‘vendría muy bien tener esta convocatoria, elegir presidente y modificar el estatuto’.